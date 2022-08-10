ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун об ожиданиях и реальностях уборочной кампании

Каравай прилично прибавил в весе. Столинский район завершил жатву. Причем впервые здесь намолотили более 100 тысяч тонн зерна. Урожайность тоже рекордная - 48 центнеров с гектара (чуть-чуть не дотянули до Гродненского региона).

Об ожиданиях и реальностях уборочной кампании мы спросили замминистра сельского хозяйства и продовольствия Владимира Гракуна (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все