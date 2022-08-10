Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун об ожиданиях и реальностях уборочной кампании

Каравай прилично прибавил в весе. Столинский район завершил жатву. Причем впервые здесь намолотили более 100 тысяч тонн зерна. Урожайность тоже рекордная - 48 центнеров с гектара (чуть-чуть не дотянули до Гродненского региона).