Замок Радзивиллов стал центральной площадкой Международного фестиваля христианского искусства в Несвиже
На высокой духовной ноте завершился накануне вечером Международный фестиваль христианского искусства"Несвиж Христов приглашает". Центральной площадкой стал замок Радзивиллов.
В год 1030-летия православия на белорусских землях организаторы сделали упор на христианское искусство.
Начали с ювелирного и вокального. Верующие из Беларуси и России узнали больше об иконографии напрестольного Креста святой Евфросинии Полоцкой. Лекцию провел мастер, который создал копию Креста для Слуцкой епархии Олег Ермолович. Затем верующие смогли поклониться Кресту. А вечером во внутреннем дворике прошел концерт духовной музыки. Хедлайнерами стали гости из России - Хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии. 24 исполнителя - действующие священнослужители.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси: Важным нам показалось это место, замок в Несвиже, именно для проведения концерта, посвященного такой знаменательной дате, а главное, для того, чтобы людям дать концерт духовных песнопений, хоровых, которые свидетельствуют о традиции нашего народа, хоровой традиции и о богатстве нашего народа.
Юрий Герасимов, регент хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии, Россия: Мы совершили этих апостолических, проповеднических поездок более 35 за рубеж и большое количество по России. Мы счастливы вновь оказаться на белорусской земле. Мы благодарны за это приглашение, и с великой радостью мы согласились здесь побывать. Потому что белорусская земля является родной для России и для нашего православного сердца.
Символично, что в год 1030-летия православия на белорусских землях на фестивале выступили хоры из Беларуси и России. Хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии - один из старейших церковных певческих коллективов страны-соседки. Он ведет не только богослужебную, но и концертную деятельность: выступает на сцене Мариинского театра и Академической капеллы и активно гастролирует.