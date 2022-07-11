Замок Радзивиллов стал центральной площадкой Международного фестиваля христианского искусства в Несвиже

Юрий Герасимов, регент хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии, Россия: Мы совершили этих апостолических, проповеднических поездок более 35 за рубеж и большое количество по России. Мы счастливы вновь оказаться на белорусской земле. Мы благодарны за это приглашение, и с великой радостью мы согласились здесь побывать. Потому что белорусская земля является родной для России и для нашего православного сердца.