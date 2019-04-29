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Зампред Федерации профсоюзов РБ Елена Манкевич в студии онлайн-конференции. Задавайте вопросы

Профсоюзное движение Беларуси в этом году отмечает 115-летие. Накануне Первомая о будущем профдвижения, большом юбилее и деятельности объединения в онлайн-гостиной Белтелерадиокомпании расскажет и ответит на вопросы заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.

Начало в 11 утра. Задайте свой вопрос и смотрите трансляцию на нашем сайте tvr.by во вкладке "Онлайн-конференции".

Интервью с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой

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