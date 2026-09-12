Зампредседателя Мингорисполкома рассказал, какая программа подготовлена для минчан в День города

В центре праздничного Минска развернулась выездная студия "Первого информационного". Поздравить столицу придут известные минчане, зарубежные гости, юные звезды.

Гость студии, зампредседателя Мингорисполкома Андрей Стригельский, рассказал, какая праздничная программа подготовлена для минчан и гостей города.

По его словам, к празднику все готово. Программа традиционно масштабная, к участию приглашают всех минчан и гостей города. Начнется день у стелы "Минск - город-герой" с возложения цветов к монументу. "Безусловно, мы должны поклониться тем героям, которые сложили головы за освобождение нашей страны, нашего города", - подчеркнул Андрей Стригельский. В церемонии примут участие государственные деятели, представители общественных организаций и жители столицы. Возложение цветов будет продолжаться в течение всего дня.

Далее начнется культурно-развлекательная программа. В парке Победы пройдут международные соревнования "Лучший спасатель-пожарный". У Дворца спорта развернется историческая реконструкция "Мінск старажытны", там же будет работать ярмарка и большая концертная программа. Она продлится весь день и завершится вечером. Хедлайнером выступит российский исполнитель Akmal', которого, как отметил зампредседателя Мингорисполкома, особенно ждет минская молодежь. Артисты уже прибывают на площадку.

Центральным событием дня станет подведение итогов конкурса "Минчанин года". "Это традиция - в День города подводить итоги и чествовать тех людей, которые внесли наибольший вклад в социально-экономическое развитие Минска. Это представители самых разных сфер, люди, которые по-настоящему считаются заслуженными и выдающимися", - сказал Андрей Стригельский. Награды вручат на площадке у городской ратуши.

Кроме того, в каждом районе столицы будут работать свои праздничные локации, будут организованы спортивные мероприятия, конкурсы, ярмарки-продажи и концерты. "В течение всего дня во всех районах будет царить праздничное настроение", - заверил зампредседателя Мингорисполкома.

Андрей Стригельский поздравил минчан с праздником и пожелал им благополучия, хорошего настроения, а любимой столице - процветания.