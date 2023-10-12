Зампредседателя РВИО заявил об идее создания российско-белорусской комиссии по истории

В настоящее время обсуждается идея создания совместной российско-белорусской комиссии по истории. Об этом на форуме "История для будущего. Россия и Беларусь" заявил заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко, сообщает БЕЛТА.

"Этот форум является в полном смысле слова историческим событием, очень знаковым. В самом названии есть главная задача - история для будущего. А будущее - это наша молодежь. Нужно научиться все наши самые важные научные достижения, исследования донести до молодежи. При этом основываться нужно на исторической правде, документах, всем багаже нашей общей истории. В России президентом создана Межведомственная комиссия по историческому просвещению. И эта площадка с первого дня заработала на результат", - сказал Николай Овсиенко.

Как отметил зампредседателя РВИО, в настоящее время обсуждается идея о создании совместной российско-белорусской комиссии по истории. "Это позволит нам доказательно, с фактами и документами составить общие подходы к нашей истории в разные периоды. Обо всем этом нужно рассказывать честно, особенно молодежи. Мы надеемся, что первые шаги в этом направлении уже сделаны", - подчеркнул Николай Овсиенко.

По его мнению, это стало возможным благодаря дружеским отношениям белорусского и российского лидеров. "Есть примеры наших совместных акций. Ржевский мемориал советскому солдату открывали главы государств Беларуси и России. Это подчеркивает нашу общую историю, общую память и ответственность перед предыдущими поколениями", - заключил Николай Овсиенко.

В Национальной библиотеке Беларуси проходит международный форум "История для будущего. Россия и Беларусь". Участие в нем принимают известные государственные и общественные деятели, а также ученые и журналисты. Форум призван способствовать укреплению сотрудничества наших стран в сохранении общей истории и культурных ценностей. Отдельное внимание будет уделено просветительской работе с молодежью.