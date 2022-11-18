Замыкание зарядки для фонарика стало причиной пожара в частном доме в Шклове

В Шклове из-за замыкания зарядки для фонарика произошел пожар в частном доме. Об сообщаетБелТА со ссылкой на Могилевское областное управлении МЧС.

Сегодня около 7 утра в Шклове в доме по ул.Строителей начался пожар. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание зарядного устройства для фонарика. Жилье начало быстро заполняться едким дымом. Спасателей вызвал хозяин дома, 49-летний мужчина.

В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены, потолок и перекрытие. Никто не пострадал.

Еще один пожар произошел вчера по ул.Интернациональной в Осиповичах также в частном доме. Информацию о возгорании спасатели получили около 10.00 - звонили местные жители, которые сообщили, что горит кровля.

В ЧП никто не пострадал. В результате пожара уничтожено 12 кв.м кровли, повреждено 20 кв.м перекрытия. Причина произошедшего устанавливается. Однако специалисты не исключают, что к возникновению возгорания могло привести нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

В Могилевской области за 10 месяцев текущего года произошло 152 пожара, причиной которых стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.