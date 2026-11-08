Заноябрило: как пережить самый темный месяц и не поддаться осенней хандре

Краткий пересказ от ИИ

Заноябрило... Вот и наступил месяц, когда нехватка тепла и солнца достигает своего пика. Традиционно именно в конце осени - начале зимы упадок энергии и настроения ощущается особенно остро.

Почти четверть населения Земли подвержена осенней хандре. И белорусы не исключение. Средняя продолжительность светового дня в ноябре в нашей стране составляет всего 8 часов 34 минуты.

Не загрустить при таком раскладе - настоящий вызов. Осенняя хандра - миф или реальность?

Световой день сократился до минимума, а утренний подъем - что-то из серии ежедневного подвига. Ученые подтверждают: просыпаться в глубокой ноябрьской темноте - для организма серьезный стресс. Неудивительно, что вместо бодрости многие из нас чувствуют себя разбитыми, а уровень энергии - практически на нуле.

осенняя пора

Проснулся - еще темно. Возвращаешься с работы - уже темно. Классическая картина ноября. Где серость пейзажа за окном, холод и дожди точно не добавляют красок жизни. Отсюда - бесконечные сонливость, усталость, снижение активности и даже грусть. Приятного мало, но есть и хорошие новости. Все эти состояния - естественная реакция организма и психики на межсезонье, а значит, поддаются мягкой коррекции.

Наталия Корнукова, психолог центра кризисной психологии:

"Общение с близкими помогает, потому что еще когда-то в старые времена была такая русская традиция - посиделки, вечерки, когда занимались рукоделием, вели разговоры, и это действительно поднимало и улучшало состояние и настроение. Те же хобби. Для многих людей, наоборот, осень - пора активности в творчестве. Мы знаем даже наших русских писателей, которые творили в этот период и создавали произведения. Если есть эта склонность, то здорово, хорошо, есть смысл на нее опираться".

Меры профилактики осенней хандры - дело сугубо субъективное. Универсальной таблетки здесь нет. У каждого, кто хотя бы раз в жизни сталкивался с неприятными симптомами сезонного сплина, свой уникальный рецепт восполнения жизненных сил:

"Для меня самое лучшее спасение от осенней хандры - это мои внуки. Сегодня, чтобы поднять друг другу настроение, мы идем в Дом литераторов на спектакль "Карлик Нос" с большим удовольствием, а потом после спектакля у нас долгоиграющие планы".

"Вкусный кофе по утрам и обязательно добавить корицу. Конечно, важны встречи с друзьями, которые поднимают вам настроение, которые вас любят просто за то, что вы есть".

"Пью магний".

"Я просто это время уделяю каким-то вещам, которые всегда откладывал. Осень - такой период, когда нужно как бы взять себя в руки, войти в небольшой фокус. Учиться, работать, заниматься спортом".

"Я спасаюсь музыкой, коммуникацией с родными и близкими, позитивной чашечкой кофе, ну и предвкушением того, чем будет наполнен мой сегодняшний день".

"Стараемся поменьше дома находиться: бассейн, дача, работа, так что мне особо некогда скучать".

На уровень серотонина - гормона радости, выработку мелатонина и общее эмоциональное состояние осенью напрямую влияет и пространство вокруг человека. И это тот самый случай, когда интерьер может стать идеальным антидепрессантом. Для этого стоит придерживаться концепции скандинавского хюгге и принципов светового дизайна.

Ольга Дубинина, дизайнер:

"Для создания уюта можно добавить несколько источников света - бра, торшеры - они сделают мягкую атмосферу в доме. Зеркала нам тоже помогут расширить пространство, увеличивают и добавляют свет. Можно добавить гирлянды, свечи в интерьер, для того чтобы была такая более обволакивающая, теплая атмосфера. Также хорошо будет добавить природные элементы: дерево, керамику, растения. Это оживляет интерьер".

источники света для создания уюта

Еще один универсальный способ преобразить пространство и создать домашний уют - добавить в привычную обстановку декоративный текстиль. Всего пара часов, минимальный бюджет - и ваш собственный "кокон" для этой осени готов!

Ольга Дубинина, дизайнер:

"Использовать можно текстиль природных оттенков: терракотовый, оливковый, кремовый, песочный - очень хорошо оживляют интерьер, и также можно использовать его в каких-то небольших акцентах: например, подушки, шторы, плед либо покрывало. Используйте разные фактуры и текстуры - они также оживляют интерьер, делают его гармоничным, многослойным".

Поставить на паузу режим энергосбережения быстро поможет и физическая активность. Доказано: активная ходьба, зарядки и тренировки поднимают уровень дофамина и снижают кортизол. Важно двигаться в удовольствие и желательно - с единомышленниками! Тогда результат точно не заставит себя долго ждать. Сотрудники Белтелерадиокомпании знают это не понаслышке. Бодрость духа и настроение коллектива на протяжении многих лет, в том числе, поддерживает и общий спортивный интерес!

тренировки в тренажерном зале

Валентин Кузьменко, инструктор по спортивно-массовой работе Белтелерадиокомпании:

"Спортивные занятия держат человека в тонусе, он себя чувствует прекрасно и эмоции положительные. Я бы посоветовал не количество, а качество, более регулярное посещение. Главное - начать. У нас есть хорошие условия для занятия настольным теннисом, это очень демократичный вид спорта, не требующий сложного инвентаря - ракетки, шарик и теннисный стол. Оно способствует движению, общению, приятному проведению времени".

Катерина Стреха, корреспондент телеканала "Первый информационный":

"Мы телевизионщики, нам точно хандрить ни в коем случае нельзя, я бы даже сказала, что это запрещено. И даже в свой эфирный день - с укладкой, с мейком - мы находим возможность прийти сюда, в зал, для того чтобы потренироваться. Потому что спорт - это в первую очередь качественный ресурс, бодрость и возможность научиться работать в режиме многозадачности, либо поддерживать это в себе. И есть люди, которые говорят, что нет сил и времени для того чтобы заниматься спортом. Не верьте, возможно, недостаточно какой-то мотивации и желания, но время найдется всегда".

Полина Береснева, корреспондент телеканала "Первый информационный":

"Спорт полезен для всех, и осенняя хандра не щадит даже молодое поколение. Больше я люблю групповые тренировки, особенно здесь - в Белтелерадиокомпании, с коллегами, на тренажерах. Это очень удобно, весело, задорно, и настроение поднимается. Также вот у меня есть собака, каждое утро, каждый вечер 40 минут стабильно мы с ней гуляем".

И все же грустить осенью - нормально. Здесь главное не пропустить момент, когда сезонная меланхолия превращается в серьезное медицинское заболевание. Ведь первичные признаки осенней тоски и депрессии на первый взгляд очень схожи между собой.

Наталия Корнукова, психолог центра кризисной психологии:

"При осенней хандре снижается активность, появляется сонливость, чувство радости уже не такое яркое, как в период весенний, летний - это нормально. Но все эти состояния не ограничивают жизнедеятельность человека. А при депрессии, наоборот, уже нарушается сон, снижается аппетит. Все те привычные вещи, которые радовали, перестают радовать. И если такое состояние сохраняется больше двух недель, то есть смысл обратиться к специалисту за помощью".

люди идут по улице

А вообще осень - прекрасное время, чтобы замедлиться, наполнить будни уютом и новыми смыслами, но точно ни в коем случае не выпадать из собственной жизни! Все же ярких красок даже в такое пасмурное время куда больше! Главное - правильно ими воспользоваться.