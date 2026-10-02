"Занять рынок от ушедших конкурентов" - Борисовский завод подготовил уникальные траншеекопатели

О знаковости выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" наглядно свидетельствует география его участников. Свою продукцию презентуют свыше 500 компаний, а общее число посетителей выставки более чем из 45 стран мира превышает 10 тыс.

Юрий Трущенко, заместитель гендиректора по экономике и финансам ОАО "Интеграл":

"Выставка "ИННОПРОМ" - всегда ожидаемое мероприятие в Республике Беларусь. Компания "Интеграл" каждый раз принимает в ней участие, представляя все новые и новые изделия, которые мы разрабатываем: и интегральные микросхемы, и полупроводниковые приборы, и медицинская техника. Мы ожидаем от выставки новых партнеров и друзей. Хотим заключить новые контракты для того, чтобы и дальше расширять, развивать производство, создавать что-то новое и обеспечивать технологическую независимость наших государств".

Андрей Бурнаев, гендиректор металлообрабатывающего предприятия (Россия):

"Наша продукция является не просто эксклюзивной. Мы работаем со своим конструкторским и технологическим отделами. И наши решения используется во многих сферах атомной отрасли, промышленности. Мы можем быть полезны при выполнении определенного вида проектов и можем заместить иностранный продукт, который на текущий момент ушел с рынка. Данное соглашение направлено на улучшение взаимоотношений российской и белорусской сторон, налаживание как партнерских отношений, так и торговых. Также мы нацелены на развитие дистрибьюторской сети в Беларуси".

"Для нас "ИННОПРОМ" - это прежде всего площадка, где можно показать свою продукцию. Продукция специализированная, инновационная. Ее ранее в Беларуси не производили. Мы ее специально изготовили, чтобы занять рынок от ушедших конкурентов. Ранее машины изготавливались только за границей: в Китае, Америке, Европе. Поскольку они ушли, рынок освободился, мы своими силами изготовили эти машины - это самоходные многогабаритные траншеекопатели. Они замещают машины американского производства", - отметил замдиректора Борисовского завода грунторезной техники Кирилл Матвеев.