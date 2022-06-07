Внимание уделяется реалистичности. Используется моделирование крови, специальное звуковое сопровождение с криками раненых. Моделируется ситуация, что военнослужащий, которому оказывается помощь, в шоковом состоянии. Тем самым у военнослужащих немного формируется представление о том, что необходимо этому обучаться и уделять большое внимание.

На данной учебной точке с военнослужащими был отработан такой элемент как спешивание с транспортного средства и занятие огневых позиций. Этот элемент применяется в основном во время боевых действий и при осложнении обстановки, чтобы военнослужащие умели в случае резкого нападения противника на колонну быстро спешиться, занять огневую позицию и отразить нападение врага. Чтобы они не мельтешили, не паниковали и знали, что нужно делать в такой ситуации.

Особых сложностей здесь не возникает. Все это проходили, просто здесь идет дополнительное закрепление материала.

Офицер, сержант уделяет внимание каждому солдату. Служба в войсковой части 5448 для меня является перспективной. Я по образованию юрист, но дальнейшую жизнь хотел бы связать с органами.

Еще одна учебная точка. Здесь, условно на поле боя, оттачивают практику оказания первой медпомощи раненым и их перемещение в боевых условиях.Тренировки новых призывов с каждым разом становятся динамичнее. Вот, например, высадка боевых групп из движущегося автомобиля. Солдаты отрабатываю тактику действий в случае, если придется внезапно отразить нападение условного врага. Обстановка максимально приближена к реальности.К учебно-тренировочному сбору солдаты готовились полтора месяца. Тренировки проходят под контролем опытных инструкторов - обладателей краповых беретов. Подобный учебно-тренировочный сбор с молодыми бойцами, к слову, проводится впервые. Внутренние войска считаются универсальными. Все полученные навыки пригодятся при выполнении поставленных задач: от охраны гособъектов до защиты всей страны в случае угрозы извне.