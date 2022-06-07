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Занятия на стрельбище под Минском провели с новым пополнением внутренних войск МВД
Отточить навыки и повысить боеготовность молодого состава. С новым пополнением внутренних войск МВД провели занятия на стрельбище под Минском. Солдаты отработали навыки стрельбы, практику оказания первой медпомощи раненым и отточили тактику действий в случае, если придется внезапно отразить нападение условного врага. И все в максимально близких к реальности условиях.
Как готовят молодых бойцов, увидела Виктория Радевич. Стрельба, военная медицина и отработка действий в меняющейся обстановке. Задачи по отработке этих упражнений на стрельбище под Минском поставлены перед военнослужащими войсковой части 5448 внутренних войск МВД. Основные занятия нового пополнения (а здесь собралось более 100 человек) проводятся на трех основных точках. Первая из них - работа с оружием, среди которого пулемет Калашникова, противотанковый гранатомет и снайперская винтовка Драгунова.
Перед стрельбой военнослужащие внутренних войск заряжают магазин боеприпасами. Всего для выполнения упражнения дается 6 патронов. Затем идут на огневой рубеж и приступают к стрельбе из автомата Калашникова. Цель - поразить 3 мишени на расстоянии от 50 до 150 метров из разных положений.
Еще одна учебная точка. Здесь, условно на поле боя, оттачивают практику оказания первой медпомощи раненым и их перемещение в боевых условиях.
Евгений Солодкий, замкомандира 1-го патрульного батальона в/ч 5448 внутренних войск МВД Беларуси:
Внимание уделяется реалистичности. Используется моделирование крови, специальное звуковое сопровождение с криками раненых. Моделируется ситуация, что военнослужащий, которому оказывается помощь, в шоковом состоянии. Тем самым у военнослужащих немного формируется представление о том, что необходимо этому обучаться и уделять большое внимание.
Тренировки новых призывов с каждым разом становятся динамичнее. Вот, например, высадка боевых групп из движущегося автомобиля. Солдаты отрабатываю тактику действий в случае, если придется внезапно отразить нападение условного врага. Обстановка максимально приближена к реальности.
Владислав Федорцов, командир первого взвода спецназначения в/ч 5448 внутренних войск МВД Беларуси:
На данной учебной точке с военнослужащими был отработан такой элемент как спешивание с транспортного средства и занятие огневых позиций. Этот элемент применяется в основном во время боевых действий и при осложнении обстановки, чтобы военнослужащие умели в случае резкого нападения противника на колонну быстро спешиться, занять огневую позицию и отразить нападение врага. Чтобы они не мельтешили, не паниковали и знали, что нужно делать в такой ситуации.
Владислав Бармин, военнослужащий в/ч 5448 внутренних войск МВД Беларуси:
Особых сложностей здесь не возникает. Все это проходили, просто здесь идет дополнительное закрепление материала.
Сергей Свирский, военнослужащий в/ч 5448 внутренних войск МВД Беларуси:
Офицер, сержант уделяет внимание каждому солдату. Служба в войсковой части 5448 для меня является перспективной. Я по образованию юрист, но дальнейшую жизнь хотел бы связать с органами.
К учебно-тренировочному сбору солдаты готовились полтора месяца. Тренировки проходят под контролем опытных инструкторов - обладателей краповых беретов. Подобный учебно-тренировочный сбор с молодыми бойцами, к слову, проводится впервые. Внутренние войска считаются универсальными. Все полученные навыки пригодятся при выполнении поставленных задач: от охраны гособъектов до защиты всей страны в случае угрозы извне.
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