Получить профессию еще в школе. Занятия по трудовому обучению в столице меняют формат. В некоторых классах появились дополнительные уроки, стало больше практики. Создаются и тематические ресурсные центры. Кстати, основу слесарного и столярного производства излагают не только мужчины-учителя. Технической работой интересуются и девушки. Подробнее Елена Витко.



Свой первый урок Маргарита Жук провела полгода назад. Работать в столичную среднюю школу № 125 она пришла после окончания индустриально-педагогического колледжа. И сейчас девушка проводит уроки технического трудового обучения для мальчиков.



Маргарита - мастер слесарного и столярного производства. Уверенно держит в руках паяльник и хорошо разбирается в электротехнике. И сейчас своими знаниями делится с учениками.



В своеобразном брутальном царстве техники и инструментов работает и одногруппница Маргариты. В средней школе № 26 держать лобзик и молоток парней учит Анна Ермакович.



Сегодня под пристальным наблюдением учительницы учащиеся приручали металл. Но больше всего Анна любит работать с деревом. Именно из этого материала и начался путь в профессию. Еще в детстве любила наблюдать за папой, который работал с деревом.



На базе столичной средней школы № 26 создан городской ресурсный центр по трудовому обучению. Для школьников здесь сразу несколько мастерских. И множество вот таких массивных станков для обработки древесины и металла. Тут же разнообразные молотки, стамески и лобзики.



В ресурсном центре есть кабинет для приготовления еды, а также столярная, швейная и слесарная мастерские.



Кроме традиционных занятий по трудовому обучению, в школе существуют разные факультативы, проходят тематические мастер-классы и игры. А вот старшеклассники один раз в неделю в течение 6 часов занимаются на базе 5-го лицея. И после 11-го класса получают не только аттестат, но и удостоверение о получении профессии - повара, оператора ЭВМ или кондитера.



