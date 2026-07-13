Занятость белорусской молодежи выросла на 13 % в первом полугодии 2026 года

Занятость белорусской молодежи в первом полугодии 2026 года выросла на 13 % по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Около 33 700 молодых людей, трудоустроившихся в 2026 году, - несовершеннолетние. В июне на работу вышли более 21 тыс. студентов и школьников, что на 2 тыс. больше, чем в июне 2025-го.

Активнее стали и работодатели: в первом полугодии заключено 2,5 тыс. договоров на поддержку молодежной занятости - на 9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. 95 % мест создано при поддержке бюджетных средств.

В базе данных службы занятости много предложений для молодых людей. Ребят готовы взять полеводами, подсобными рабочими, швеями, продавцами и почтальонами.

Встречаются и более прибыльные предложения: инструктор по организационно-массовой работе сможет получить 1,5 тыс. белорусских рублей, комплектовщик и маркировщик - до 2 тыс. рублей.