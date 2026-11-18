Вступительная кампания для будущих аграриев: прием на заочное отделение стартовал в четырех профильных вузах страны. Абитуриенты могут подать документы на заочную форму обучения, не дожидаясь традиционной летней вступительной кампании. Для выпускников профильных колледжей, которые уже имеют прочную образовательную базу, созданы все условия для максимально комфортного перехода на следующую ступень высшего образования. Меняется и само обучение: аграрная отрасль сегодня активно переходит на цифровые технологии. Дроны, спутниковый мониторинг, нейросети и умная техника становятся привычными помощниками в работе на земле. Так, в Смиловичском государственном колледже готовят кадры для работы с энергонасыщенной техникой, автоматическими системами полива и подкормки.

Кирилл Зеневич, учащийся Смиловичского государственного колледжа:

"Это наш дрон DJI Phantom для того, чтобы проверять, где наши трактористы не обработали поле, как вырос сорняк. Он служит для того, чтобы оценивать ход работы".

Артем Кривопуст, директор Смиловичского государственного колледжа:

"У нас есть дроны, которые обрабатывают посевы, и мы учащихся учим, как правильно ими пользоваться, как правильно их программировать, управлять. Плюс ко всему есть такие технологии, как картирование почвы, которые только в Беларуси проходят испытания на комбайнах "Гомсельмаш", а мы уже учим на этом оборудовании".

С этого учебного года в центре компетенций открылась лаборатория по точному земледелию. Здесь более 15 агрегатов: от систем автоматического вождения и метеостанций до современных посевных комплексов и дронов. Занимаются здесь не только учащиеся Смиловичского колледжа - оттачивают навыки и ребята из профильных учреждений образования.