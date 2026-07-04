Преднамеренные, выверенные и точно провокационные действия, попытка дерзить в адрес белорусского лидера со стороны украинских властей - это не случайность, а спланированная риторика Киева, считает Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России. Свое мнение он высказал во время онлайн-брифинга, на котором были озвучены преступления киевского режима в отношении гражданского населения во второй четверти текущего года. По мнению Мирошника, западные хозяева Зеленского не могли не знать о планах атаковать транспорт, в котором находились белорусы, а подобные действия призваны спровоцировать открытие второго фронта, где Украина может вновь выступить как таран, как прокси-сила.

Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России:

"В случае Беларуси это целенаправленная политика-раздражитель, которую проводит украинская сторона. И в данном случае террористические меры, действия, акты по отношению к ни в чем не повинному населению, гражданскому населению, в данном случае Республике Беларусь. Это является преступлением. Совершенно неслучайно Следственный комитет России возбудил уголовное дело и по одному, и по второму факту по статье "Терроризм". Поэтому мы считаем, что это именно террор, за которым стоит политика, за которым стоят определенные заказы. И эти заказы выполняет Зеленский".

"Я не верю, что об этих действиях не знает Запад, в частности, европейские спонсоры Киева, - добавил дипломат. - Украинская сторона сегодня - это таран в руках европейских реакционеров, тех, которые провоцируют, финансируют и заказывают войну на нашей территории".

Согласно цифрам, предоставленным МИД России, во второй четверти этого года произошла резкая эскалация и увеличение числа военных преступлений, совершенных киевским режимом в отношении гражданского населения. С апреля по июнь наблюдалось поэтапное и значительное увеличение пострадавших гражданских жителей. За 91 день второй четверти года от преступных и террористических действий киевских боевиков пострадали свыше 3 040 мирных жителей, из которых погибли 422 человека. Рост по сравнению с предыдущим кварталом года составил более чем 76 %.