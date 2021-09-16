"Запад-2021": в учениях на территории Беларуси и России приняли участие около 200 тысяч человек

Российские военные участники учений "Запад - 2021" покидают белорусские полигоны. Накануне со станции погрузки Брест-Южный отправился первый эшелон с вооружением и военной техникой. По практике, подразделения совершат марши комбинированным способом, преодолев при этом расстояние от 800 до 1200 километров. В то же время инженерный состав приступил к подготовке авиации для перелета на аэродромы базирования Российской Федерации.

Всего в учениях на территории Беларуси и России приняли участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудийреактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Окончательное возвращение военных в пункты постоянной дислокации спланировано до середины октября.