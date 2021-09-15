3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Запад-2021": ведутся боевые действия региональной группировки войск по отражению наступления противника и проведению контрудара
Войска продолжают выполнять учебно-боевые задачи по разгрому противника, развивая наступление в глубину его обороны. На Брестском полигоне в рамках содействия наступающим войскам прошло десантирование главных сил оперативного десанта. Отработаны задачи по противодействию и сдерживанию сил условного неприятеля для продвижения ударных войск.
Таким образом, ведутся боевые действия региональной группировки войск по отражению наступления противника и проведению контрудара.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов