"Запад-2021": ведутся боевые действия региональной группировки войск по отражению наступления противника и проведению контрудара

Войска продолжают выполнять учебно-боевые задачи по разгрому противника, развивая наступление в глубину его обороны. На Брестском полигоне в рамках содействия наступающим войскам прошло десантирование главных сил оперативного десанта. Отработаны задачи по противодействию и сдерживанию сил условного неприятеля для продвижения ударных войск.