Запад делает акцент на Беларуси, чтобы отвести внимание от своих проблем

Ничего оригинальнее, чем говорить на языке санкций, западные политики не придумали. А ведь каковы последствия, они прекрасно понимают! Страдают крупные компании, за которыми стоят сотни и тысячи простых семей. Вывести людей на улицы любой ценой. Такую задачу отрабатывают беглые. Что думают белорусы? И как относятся к попыткам нарушить работу предприятий, на которых они честно зарабатывают на жизнь? Мнения из регионов и взгляд на ситуацию - у Андрея Сыча.



Благополучие западных стран, развитый уровень потребления товаров и услуг является определенным эталоном. Рынок Европы для производителей любых товаров выглядит как заветная цель, ведь покупательская способность населения позволяет выгодно торговать на этой территории. Европейские политики это прекрасно понимают и используют экономические санкции в качестве инструмента для достижения своих целей.



Однако не многие задаются вопросом: чему или, точнее сказать, кому обязана западная цивилизация своим уровнем развития? Неужели жители Беларуси, России или Украины глупее или ленивее европейцев, раз не смогли обеспечить аналогичный уровень? На самом деле отличие не в этих показателях. Вопрос в накоплении первичного капитала, который дал стремительный рост развитию технологий и промышленности европейских стран. Вот только сформирован этот капитал был своеобразными методами: основой является открытый грабеж, торговля наркотиками и людьми. Со всего мира корабли свозили богатства в Европу.