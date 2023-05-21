Запад идет на эскалацию напряженности - как в этих условиях должны действовать Беларусь и Россия, рассказал Шаповалов

Уровень мировой военно-политической турбулентности высок как никогда, мы находимся в одном из острейших периодов нашей истории.

Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического университета, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов прокомментировал, почему Президент Беларуси видит в действиях НАТО угрозу глобального конфликта. Запад идет на эскалацию напряженности и даже устами отдельных политиков признается, что готовится к войне. Что может стать триггером? И как в этих условиях должны действовать Беларусь и Россия? (Подробности в видео).