Запад испугался участия Беларуси в сессии ПА ОБСЕ

Мы планировали при обсуждении ситуации в Беларуси поднимать вопросы о вовлеченности спецслужб ряда государств (в том числе Польши, Литвы) в операцию по захвату власти в Республике Беларусь через сценарий цветной революции. Полагаю, что обсуждение этих вопросов на уровне межпарламентских структур уже ставит Польшу в достаточно неприятное положение. Возможны, наверное, и другие догадки, почему они поступили таким образом. Но в любом случае они выставляют Польшу в еще более сложном, неприятном свете. Вне всякого сомнения, сегодня мы можем констатировать одно: любые документы, любые вопросы, которые могут рассматриваться по теме Республики Беларусь, дискредитированы, поскольку для участия нашей делегации не созданы нужные условия. Нельзя рассматривать ситуацию в стране без участия делегации. Мы проинформировали об этом ПА ОБСЕ, генерального секретаря организации и ожидаем как минимум осужденияданной ситуации.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси