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Запад испугался участия Беларуси в сессии ПА ОБСЕ

Председателю белорусской делегации на Парламентской Ассамблее ОБСЕ в Вене отказано в получении визы. В документе сообщается, что запись об отказе на въезд в Шенгенскую информационную систему внесла Польша. Как рассказал парламентарий Андрей Савиных, на летней сессии планировалось обсудить широкий круг тем, в том числе и по ситуации в Беларуси. Наша делегация собиралась поднять вопросы о вовлеченности спецслужб ряда государств, в том числе Польши, в операцию по захвату власти в Беларуси через сценарий цветной революции. Разумеется, Варшава делает все возможное, чтобы не оказаться перед европейцами в еще более неприглядном свете. Да и все, что касается белорусской тематики, Запад сейчас намеренно дискредитирует.

Мы планировали при обсуждении ситуации в Беларуси поднимать вопросы о вовлеченности спецслужб ряда государств (в том числе Польши, Литвы) в операцию по захвату власти в Республике Беларусь через сценарий цветной революции. Полагаю, что обсуждение этих вопросов на уровне межпарламентских структур уже ставит Польшу в достаточно неприятное положение. Возможны, наверное, и другие догадки, почему они поступили таким образом. Но в любом случае они выставляют Польшу в еще более сложном, неприятном свете. Вне всякого сомнения, сегодня мы можем констатировать одно: любые документы, любые вопросы, которые могут рассматриваться по теме Республики Беларусь, дискредитированы, поскольку для участия нашей делегации не созданы нужные условия. Нельзя рассматривать ситуацию в стране без участия делегации. Мы проинформировали об этом ПА ОБСЕ, генерального секретаря организации и ожидаем как минимум осужденияданной ситуации.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси


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