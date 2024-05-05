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Запад хотел сделать из Беларуси вторую Украину - Грубник
Запад хотел сделать из Беларуси вторую Украину. Такое мнение в интервью программе "Главный эфир"высказал активист антимайданного одесского подполья, волонтер и кандидат медицинских наук Владимир Грубник.
"Это абсолютно известные темы и методы, все достаточно прогнозируемо", - подчеркнул Владимир Грубник.
Вспоминая, как все начиналось в Украине, активист назвал 2 мая 2014 года, или так называемую одесскую Хатынь. Ведь на фоне других разгонов людей, настроенных против Майдана и нацистского переворота, именно в Одессе все сложилось наиболее кроваво и цинично. Основной акцент стоит сделать даже не на массовом убийстве, а на событиях после, когда добивали раненых, глумились над трупами и не считали своих жертв за людей. На ножи должны были поднять все население, кто был настроен пророссийски или просоветски, а также против укронацизма и конфронтации с Западом.
"Все понимали, что все идет к большой войне, и укронацистское государство к этому готовилось", - отметил Владимир Грубник.
Активист провел в застенках Службы безопасности Украины 4 года и 2 месяца, и за это время он понял, что с врагом нельзя договориться. "Мы просто должны понимать, что на нашей стороне правда и справедливость. Насколько мы будем эффективны, настолько будет у нас шанс избежать мировой войны и втягивания в этот конфликт других игроков", - дополнил он.
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Активист констатировал, что сегодня страны НАТО не только стягивают в Украину большое количество ресурсов, но и умело работают с общественным мнением. "Они открывают окно Овертона по чуть-чуть и смотрят, как население отреагирует, на чем еще можно сыграть - на жалости или, наоборот, на более жестких темах, - пояснил он. - Это видно, как на примере Украины они пытались продвигать тему антитеррористической операции, чтобы максимальное количество людей завлечь в это. Включаешь новости - и каждый день: Россию и Донбасс надо уничтожить. А в конце вечерних новостей - социальный сюжет, как хорошая дивчина плетет маскировочные сети в школе на периферии: вот, люди вовлекаются в помощь армии, это так достойно".
"Это была серьезная работа годами, они знали, что они делают, они хотели воевать. Они знали, что хотят вовлечься в войну, и видели в этом определенную цель своей самореализации. Там выросло поколение, которое всерьез считает войну с Россией священной. Это так им промыли мозг, но делали это годами и достаточно эффективно", - отметил активист.
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