"Это абсолютно известные темы и методы, все достаточно прогнозируемо", - подчеркнул Владимир Грубник.



Вспоминая, как все начиналось в Украине, активист назвал 2 мая 2014 года, или так называемую одесскую Хатынь. Ведь на фоне других разгонов людей, настроенных против Майдана и нацистского переворота, именно в Одессе все сложилось наиболее кроваво и цинично. Основной акцент стоит сделать даже не на массовом убийстве, а на событиях после, когда добивали раненых, глумились над трупами и не считали своих жертв за людей. На ножи должны были поднять все население, кто был настроен пророссийски или просоветски, а также против укронацизма и конфронтации с Западом.



"Все понимали, что все идет к большой войне, и укронацистское государство к этому готовилось", - отметил Владимир Грубник.



Активист провел в застенках Службы безопасности Украины 4 года и 2 месяца, и за это время он понял, что с врагом нельзя договориться. "Мы просто должны понимать, что на нашей стороне правда и справедливость. Насколько мы будем эффективны, настолько будет у нас шанс избежать мировой войны и втягивания в этот конфликт других игроков", - дополнил он.



