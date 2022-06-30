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Запад начинает отказываться от своей санкционной риторики?

Запад начинает понимать и признавать свою провальную санкционную политику. На саммите G7 страны обязались не применять санкции против импорта сельхозпродукции, в том числе и из России. Как отметил известный политолог-американист Малек Дудаков, таким решением Запад полностью подтвердил свою недееспособность в продовольственном секторе. По его словам, изначально было очевидно, что Запад окажется на проигравшей стороне из-за экономических проблем. К счастью, лучше поздно, чем никогда осознать свою ошибку и приступить к ее единственному решению, а именно - снижению санкционного давления.

На Западе уже давным-давно понимают то, что санкционные войны разворачиваются совсем не в их пользу и им приходится нести все большую цену за то, что они так жестко отказываются от любых торговых отношений с Россией. Поэтому мы наблюдаем как бы все больше и больше исключений, которые делают в этих санкционных войнах. Америка сделала исключение для титана, думаю, сделает исключение для урана из России. Мы сейчас услышим о том, как разные страны в Европе думают делать исключения из-за вот этого санкционного пакета, связанного с нефтью и поставками нефти из России. Здесь очевидно, что, конечно, пытаются как-то выкручиваться из-за своей собственной санкционной риторики. А ситуация с сельским хозяйством довольно сложная на Западе, потому что Россия и Украина - это страны, которые поставляют огромное количество сельхозтоваров - это и зерно, и зерновые, растительное масло и так далее. Без этого, конечно, на Западе и в мире мы наблюдаем сейчас продовольственный кризис, поэтому приходится как-то даже вот идти на отказ от своих собственных санкций.
Малек Дудаков, политолог-американист

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