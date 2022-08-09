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Запад не оставляет попыток расшатать ситуацию в Беларуси - подробнее в "Скажинемолчи"

Почему 9 августа 2020 года войдет в историю именно как победа Президента Александра Лукашенко, несмотря на то, что Запад не оставит попыток расшатать ситуацию в Беларуси. Об этом и не только шла речь в студии программы "Скажинемолчи" с политологом Александром Шпаковским. Он поделился мнением, что белорусское общество вернулось в спокойное состояние, однако сейчас чувство опасности у некоторых притупилось. Но главное - самые важные битвы у белорусов, защищающих свою страну, еще впереди. И, по его прогнозу, предстоящее 10-летие будет очень сложным, хотя и есть предпосылки полагать, что вакцину от цветных революций подавляющее большинство нашего общества за эти два года все же приобрело.

Значительная часть общества получила прививку и получила иммунитет. Это не значит, что они совсем не подвержены, но они уже чаще начинают задумываться, откуда это и почему так происходит.
Александр Шпаковский, политолог

Какие секретные переговоры ведет Запад с Беларусью, готов ли он снять санкции и нужна ли программа реабилитации жертвам информационных войн? Об этом тоже шла речь в студии. Этот и другие выпуски "Скажинемолчи" смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1", а также ищите канал программы в мессенджере Telegram.

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