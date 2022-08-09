Запад не оставляет попыток расшатать ситуацию в Беларуси - подробнее в "Скажинемолчи"

Почему 9 августа 2020 года войдет в историю именно как победа Президента Александра Лукашенко, несмотря на то, что Запад не оставит попыток расшатать ситуацию в Беларуси. Об этом и не только шла речь в студии программы "Скажинемолчи" с политологом Александром Шпаковским. Он поделился мнением, что белорусское общество вернулось в спокойное состояние, однако сейчас чувство опасности у некоторых притупилось. Но главное - самые важные битвы у белорусов, защищающих свою страну, еще впереди. И, по его прогнозу, предстоящее 10-летие будет очень сложным, хотя и есть предпосылки полагать, что вакцину от цветных революций подавляющее большинство нашего общества за эти два года все же приобрело.