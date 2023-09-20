Запад продолжает политику закрытых дверей - безосновательно и в одностороннем порядке Рига закрыла погранпереход "Силене"

Запад продолжает политику закрытых дверей. Все мирные инициативы и рука дружбы от нашей страны буквально игнорируются странами-соседками: Польша, Литва и вот теперь Латвия.

Безосновательно и в одностороннем порядке Рига закрыла погранпереход "Силене". Сейчас пересечение границы с Латвией будет возможным через единственный функционирующий латвийский погранпереход "Патерниеки" (с белорусской стороны - "Григоровщина").Причины придумали, иначе не скажешь, самые неправдоподобные. Якобы заботятся о безопасности своих граждан из-за беженцев, которые, к слову, никого отношения к пункту пропуска уж точно не имеют.

Таким образом Рига последовала нездоровому примеру Варшавы и Вильнюса, которые также на белорусское безвизовое гостеприимство в ответ выставили шлагбаумы. Тем самым искусственно создали транспортный коллапс на границе, в результате которого европейские перевозчики стали терять прибыль, а простым водителям работать в таких условиях стало нереально.

Но что марионеточным государствам до проблем простых граждан? К каким последствиям приведут нелогичные действия европейских политиков, как это скажется на жителях латвийского приграничья - мнения в репортаже Марины Романовской.

Закрытие Латвией своего пункта пропуска повергло в шок даже бывалых дальнобойщиков. Да, до этого были постоянные очереди со стороны Евросюза, медленно работали контрольные службы сопредельного государства - водители привыкли ко всему. Но чтобы без заблаговременного предупреждения закрыть погранпереход - это, говорят перевозчики, за гранью разумного.

А вот в день закрытия пункта пропуска сопредельная сторона оказалась пунктуальной. Со своим временем считаются - ровно в 20:00 прекратили работу. Для убедительности выставили ограждение из бетонных блоков и натянули колючую проволоку.

О своем решении нас проинформировали за 2 часа до закрытия своего пункта пропуска, что в свою очередь создало большие неудобства для лиц, пересекающих государственную границу. Дмитрий Сковородко, начальник отделения пограничного контроля "Урбаны"

С людьми, которые просили пропустить - ведь многие ехали домой, обратно в Латвию - контрольные службы сопредельного государства не церемонились - молча закрыли шлагбаум. Водителям пришлось делать крюк в более чем 100 км, чтобы попасть в свою страну.

Так сейчас выглядит погранпереход "Силене" (с белорусской стороны "Урбаны") после того как Латвия безосновательно в одностороннем порядке закрыла свой пункт пропуска. Вслед за Варшавой и Вильнюсом Рига блокировала передвижение своих же граждан. Причины европейские политики придумали самые нелогичные.

В латвийских СМИ политики отчитались - закрыли "Силине" по соображениям безопасности. Что, конечно же, не соответствует действительности. Очередной приказ сверху исполнен руководством марионеточного государства. Переход обеспечивал сообщение между крупными городами и туристическими достопримечательностями по обе стороны границы. После закрытия пропускная способность и транзитный потенциал латвийского направления ограничатся только одним погранпереходом и уменьшатся вдвое.

С недоумением восприняли закрытие пункта пропуска и граждане Латвии, которые приезжали в Беларусь по безвизу к родственникам, в санатории, за продуктами. Не секрет, что у нас качественнее и дешевле.

Жителям Прибалтики и Польши белорусское гостеприимство пришлось по душе. Это отмечал и наш Президент.

Как и то, что европейские государства заигрались судьбами своих жителей.

"Литву, Латвию я не совсем понимаю. Скорее всего, они в этом тренде бегут впереди паровоза (чтобы только не попали под него), хотят выпендриться. Но это же боком вылезет. Хотят закрыть, пусть закрываются. Мы все равно в Литву, Латвию не ездим и через них тоже не работаем. Кому они хуже сделают? Они сделают хуже только себе и своим людям", - отметил Александр Лукашенко.

По безвизу за время его действия нашу страну посетили более 700 тыс. иностранцев. Из которых 448 тыс. - граждане Литвы, 51 тыс. - граждане Польши, 163 тыс. граждан и 50 тыс. неграждан Латвии.

Именно данный пункт пропуска является основным и удобным для абсолютного большинства граждан, пересекающих границу в безвизовом порядке. После закрытия "Силине" граждане Латвии будут вынуждены ехать через "Патерниеки", или через ближайший литовский погранпереход "Лаворишкес", который находится на существенном удалении. Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси

Для небольших по населению государств цифры огромные! Такая активность оказалась не по нраву руководству Латвии, Литвы и Польши. Сначала запугивали своих же людей страшилками о Беларуси, вставляли палки в колеса и грузовым, и пассажирским перевозчикам. А когда и это не сработало, в Беларусь все равно ехали, стали выставлять шлагбаумы. Нездоровый пример оказался заразителен.

Вот так вот вероломно, нанося удар по своим же жителям, так как сказать прямо подобные вещи невозможно, мол, ребята, мы врали вам про Беларусь. В Беларуси растущая экономика, трудоустроенное население, социальные гарантии, хорошая еда, доступ к медуслугам, к образованию и так далее. Мы это провалили, поэтому, извините, ну не надо туда ехать, а то вам понравится. Так они сказать не могут. Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews