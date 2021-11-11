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Запад рассматривает беженцев как дополнительную обузу
В поисках лучшей жизни мигранты наткнулись на колючий забор Евросоюза. Европейский консилиум очевидно потерпел фиаско и перешел границу собственных гуманистических идей. А действия польских пограничников и вовсе можно расценивать, как обыкновенный фашизм. Сегодня в адрес исламского мира звучит много обвинений - его связывают с терроризмом. Кто путает понятия, почему явления на границе, с которыми каждый день сталкиваются мигранты, можно расценить как возрождение геноцида? Мнение о бесчеловечном ренессансе высказал муфтий мусульманского религиозного объединения Беларуси.
Именно духовная культура, воспитанная на национальных традициях, жизнь с пониманием законов Всевышнего и формируют культуру отдельного человека, общества и государства в целом. Сегодня мусульманское религиозное объединение Беларуси насчитывает 19 общин. Они есть в каждой области, самая крупная - в столице. Сюда, в Соборную мечеть, представители диаспор привозят вещи из списка необходимых. В ближайшее время они будут переданы на границу.
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