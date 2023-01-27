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Запад воюет с Россией: какую цель преследуют локомотивы конфликта, обсудят эксперты "Клуба редакторов"
Запад воюет с Россией - об этом уже в открытую говорит военное руководство этих стран. Какую цель преследуют локомотивы конфликта, разбираются эксперты и гости "Клуба редакторов".
Танки - это только начало. Где предел мечтаний официального Киева? Пока украинское руководство вязнет в коррупционных скандалах, на фронте гибнут простые солдаты. И весь этот театр боевых действий в ближайшей перспективе остановить практически невозможно.
Истерика украинского правительства, которое требует себе все новых и новых вооружений. Этим они полностью закрыли для себя возможность каких-то мирных переговоров. Сейчас мы уже видим, что стороны МИД России, который постоянно говорил, что они готовы к переговорам. Сейчас уже МИД устами Лаврова заявил, что сейчас они не видят такой возможности.
"Ситуация обострилась до того, что уже нет никаких каналов, контактов для того, чтобы начать какие-то предварительные договоренности, соглашения. Мы, к сожалению, вступили в фазу дальнейшей эскалации этого конфликта", - отметил Беляев.
А так же, как белорусский наемник киевского режима решился сказать правду. И новая порция лжи от Международной организации гражданской авиации. Смотрите "Клуб редакторов" 28 января в 19:30 на "Беларусь 1".
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