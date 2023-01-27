Запад воюет с Россией: какую цель преследуют локомотивы конфликта, обсудят эксперты "Клуба редакторов"

Истерика украинского правительства, которое требует себе все новых и новых вооружений. Этим они полностью закрыли для себя возможность каких-то мирных переговоров. Сейчас мы уже видим, что стороны МИД России, который постоянно говорил, что они готовы к переговорам. Сейчас уже МИД устами Лаврова заявил, что сейчас они не видят такой возможности.

Алексей Беляев, заведующий кафедрой политологии БГЭУ, кандидат исторических наук