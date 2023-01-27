ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Запад воюет с Россией: какую цель преследуют локомотивы конфликта, обсудят эксперты "Клуба редакторов"

Запад воюет с Россией - об этом уже в открытую говорит военное руководство этих стран. Какую цель преследуют локомотивы конфликта, разбираются эксперты и гости "Клуба редакторов".

Танки - это только начало. Где предел мечтаний официального Киева? Пока украинское руководство вязнет в коррупционных скандалах, на фронте гибнут простые солдаты. И весь этот театр боевых действий в ближайшей перспективе остановить практически невозможно.

Истерика украинского правительства, которое требует себе все новых и новых вооружений. Этим они полностью закрыли для себя возможность каких-то мирных переговоров. Сейчас мы уже видим, что стороны МИД России, который постоянно говорил, что они готовы к переговорам. Сейчас уже МИД устами Лаврова заявил, что сейчас они не видят такой возможности.
Алексей Беляев, заведующий кафедрой политологии БГЭУ, кандидат исторических наук

"Ситуация обострилась до того, что уже нет никаких каналов, контактов для того, чтобы начать какие-то предварительные договоренности, соглашения. Мы, к сожалению, вступили в фазу дальнейшей эскалации этого конфликта", - отметил Беляев.

А так же, как белорусский наемник киевского режима решился сказать правду. И новая порция лжи от Международной организации гражданской авиации. Смотрите "Клуб редакторов" 28 января в 19:30 на "Беларусь 1".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все