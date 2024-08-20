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Западные издания подозревают причастность Украины к диверсии на "Северных потоках" - военный эксперт
Западные издания не оставляют в покое тему причастности Украины к диверсии на "Северных потоках". И дело тут явно не в желании Запада восстановить справедливость.
Такое мнение в эфире программы "Тренды" высказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По словам эксперта, "дело о потоках" - ничто иное как попытка "слить" Зеленского, который своим вторжением в Курскую область перечеркнул все ранее достигнутые усилия по возможному началу переговоров. Теперь он не только нелегитимный президент, но и агрессор, который не планирует сдавать свои позиции до полного истощения Украины. Такая позиция главы "незалежной" уже не очень выгодна США. Ведь этой атакой он не только отменил все усилия по налаживанию диалога, но и впустую истощает ресурсы, которые ему предоставили западные партнеры. Зеленский повысил ставки, а вот за океаном на повышение идти не готовы.
Я не исключаю, что американские стратеги пришли к выводу, что после президентских выборов, когда Байдена уже можно убрать, и так называемый компромат Зеленского, который есть на семью Байденов, уже не имеет значения. Камалу Харрис шантажировать им будет нельзя. Вот тогда Зеленского надо будет убирать, ставить другое лицо, которое адекватное, с которым можно будет посадить русских за стол переговоров, чтобы они договаривались об остановке этой бойни. И подготовка фундамента для того, чтобы его снять, возможно, уже начинается сейчас через "Северные потоки".
Андрей Клинцевич не исключает, что через некоторое время мы увидим какое-нибудь расследование. "А может быть, американские военные эксперты, которые сейчас изучают возможности коррупционной составляющей на американских деньгах и вооружениях, попавших в Украину, возможно, и они сделают доклад, который будет показывать всю коррумпированность семьи Зеленских. Возможно, они вскроют их активы за границей", - предполагает эксперт.
Проект АТН "Тренды" - 21 августа после "Панорамы"
Наступление ВСУ на Курскую область. Чего больше? Военной стратегии или фейков и инфошума? Беспорядки в Соединенном Королевстве. Чего требуют сердца британцев? И почему российские иноагенты бегут от народной любви? Смотрите проект "Тренды" завтра после "Панорамы".
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