Западные издания подозревают причастность Украины к диверсии на "Северных потоках" - военный эксперт

Я не исключаю, что американские стратеги пришли к выводу, что после президентских выборов, когда Байдена уже можно убрать, и так называемый компромат Зеленского, который есть на семью Байденов, уже не имеет значения. Камалу Харрис шантажировать им будет нельзя. Вот тогда Зеленского надо будет убирать, ставить другое лицо, которое адекватное, с которым можно будет посадить русских за стол переговоров, чтобы они договаривались об остановке этой бойни. И подготовка фундамента для того, чтобы его снять, возможно, уже начинается сейчас через "Северные потоки".

Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов (Россия)