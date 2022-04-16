Западные христиане готовятся встретить Пасху

У западных христиан сегодня Великая или Страстная суббота. Это день тишины, когда в храмах не совершается литургия и причастие. А верующие молятся перед часовней со святыми дарами - это символ Гроба Господня. В течение дня в католических храмах проходит освящение пасхальной пищи. Обязательными блюдами на католическую Пасху являются крашеные яйца, куличи, хлеб и соль, бекон и ветчина. Освященные блюда можно будет пробовать после полуночи и встречи Пасхи. А сегодня у верующих весь день продолжается пост. С наступлением темноты в костелах Беларуси начнутся праздничные богослужения.