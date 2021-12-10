Западные политики и СМИ продолжают удивлять вариантами белорусско-российской враждебности

Наступательную операцию продолжает и западная пропаганда. Их СМИ и политики все удивляют вариантами белорусско-российской агрессии. Чем ближе Новый год, тем фантастичнее ожидания США и Евросоюза. При этом не стоит забывать, что их армейская группировка у наших границ продолжает вооружаться. Об опасных фантазиях - в проекте "Диспозиция".

В эфире "Диспозиция". Это Гагарин. Поехали. Сложно нынче не очароваться гибридной войной. Какие страсти! Как все зыбко, и что за качели. Вот пока Запад определяется с датой неизбежного нападения России на Украину, страдают Польша и Литва. Варшава и Вильнюс так уверенно по мигрантской лесенке забрались в топ-новости, такое теплое местечко заняли в мировых массмедиа, что с трудом переживают боль от утраты внимания. Но все же НАТО - действенный организм. Бросает в беде только кого-то там, далеко, в Афганистане, Ливии или Ираке. Младоевропейским партнерам в тень уйти не дает. Особенно британцы тут подвизались. Им надо. Поэтому Times на днях прямо заявила, что не только Киев в опасности. Москва, если вы еще не в курсе, замышляет перебросить беженцев к Сувалкскому коридору на границе Польши и Литвы! Так что, не бита еще карта мигрантов. Переброшенные беженцы, по авторитетному мнению высоких экспертов, устроят беспорядки - и беспорядки станут поводом для ввода в Прибалтику российских войск. Для Британии российских - уже значит и белорусских.

"Туда могут ворваться российские войска и расставить в коридоре военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Беларусью. Все это может быть сделано, по оценке украинской стороны, меньше чем за два часа", - Times

Какую красивую многоходовочку вскрыли-таки на Западе! Сорвали нам выгоднейшее дельце. Мы бы под шумок, считай, за 2 часа выход к морю получили, а остались при своих.

Зато Варшава как воодушевилась! Глава военного ведомства Мариуш Блащак, посещая на днях солдат, что спасают Европу на польско-белорусской границе, передал воинам 25 автомобилей дальней разведки "Гадюка". Дальней разведки очень нужны машины, оказывается. Будут, видать, разведывать мигрантов по всей Беларуси. Хотя как настоящий разведчик повел себя сам министр, оригинально замаскировавший предназначение армейской техники.

Это первая партия таких машин, которая поставлена в Войско Польское. Первые 25 из партии 118 машин получат солдаты, которые выполняют задания на границе. Этот автомобиль в первую очередь сделает возможным патрулирование труднодоступных территорий. Мариуш Блащак, министр национальной обороны Польши

Патрулировать на разведмашине - это, примерно, как пахать на танке. Вот интересно, если бы Польша деньги на переброску войск и закупку оружия направила на помощь беженцам, за сколько часов удалось бы разрешить конфликт?

Но есть куда вложить финансы соседям. Для польских пограничников, которые стерегут границу, устроили дискотеку 90-х. Даже солистка Асе оf Васе поддержала воинов. Премиум-спецэффекты, шикарный звук, свет… Рядом, через колючую проволоку, сами знаете, в каких условиях беженцы.