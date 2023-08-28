Страны Балтии и Польша не решились закрыть границу с Беларусью

Границу с Беларусью страны Балтии и Польша закрыть не решились. По итогам встречи глав МВД приграничных стран принято решение прибегнуть к таким мерам только в случае "критических инцидентов", связанных с ЧВК "Вагнер" или нелегальными мигрантами.

Министры внутренних дел стран, власти которых стянули к границам тысячи военных, технику, настроили баз, возвели стены, призвали Минск вывести всех бойцов ЧВК "Вагнер" и всех нелегальных мигрантов со своей территории.

При этом ни слова о том, что американский контингент чувствует себя в Польше как дома. Об этом ни слова. Зато в тексте их совместного заявления подчеркивается, что страны расценивают действия России и Беларуси как "намеренные попытки дестабилизировать ситуацию в регионе". Сколько критических инцидентов создали за последнее время сами власти Польши и Литвы и почему не допускают на границу журналистов, представители не упомянули. Впрочем, кому будет хуже от закрытия границ, ясно дал понять Александр Лукашенко:

"Литву, Латвию я не совсем понимаю. Скорее всего, они в этом тренде бегут впереди паровоза, чтобы только не попасть под него. Хотят показать, выпендриться. Но это же боком вылезет. Хотят закрыть, пусть закрываются. Мы все равно в Литву, Латвию не ездим и через них тоже не работаем. Кому они хуже сделают? Они сделают хуже только себе и своим людям", - отметил Президент Беларуси.