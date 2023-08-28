3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Страны Балтии и Польша не решились закрыть границу с Беларусью
Границу с Беларусью страны Балтии и Польша закрыть не решились. По итогам встречи глав МВД приграничных стран принято решение прибегнуть к таким мерам только в случае "критических инцидентов", связанных с ЧВК "Вагнер" или нелегальными мигрантами.
Министры внутренних дел стран, власти которых стянули к границам тысячи военных, технику, настроили баз, возвели стены, призвали Минск вывести всех бойцов ЧВК "Вагнер" и всех нелегальных мигрантов со своей территории.
При этом ни слова о том, что американский контингент чувствует себя в Польше как дома. Об этом ни слова. Зато в тексте их совместного заявления подчеркивается, что страны расценивают действия России и Беларуси как "намеренные попытки дестабилизировать ситуацию в регионе". Сколько критических инцидентов создали за последнее время сами власти Польши и Литвы и почему не допускают на границу журналистов, представители не упомянули. Впрочем, кому будет хуже от закрытия границ, ясно дал понять Александр Лукашенко:
"Литву, Латвию я не совсем понимаю. Скорее всего, они в этом тренде бегут впереди паровоза, чтобы только не попасть под него. Хотят показать, выпендриться. Но это же боком вылезет. Хотят закрыть, пусть закрываются. Мы все равно в Литву, Латвию не ездим и через них тоже не работаем. Кому они хуже сделают? Они сделают хуже только себе и своим людям", - отметил Президент Беларуси.
Напомним, Литва и Польша уже закрыли несколько пропускных пунктов на белорусской границе, а о полном закрытии политики заговорили после перемещения ЧВК "Вагнер" на нашу территорию. В середине августа литовские и польские власти также начали активнее стягивать войска к границе якобы в связи с "растущей угрозой".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все