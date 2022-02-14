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Западные СМИ об учениях "Союзная решимость - 2022": российские войска не сегодня-завтра нападут на Украину

Продолжаются учения "Союзная решимость - 2022". Несмотря на то, что маневры носят исключительно оборонительный характер, западные СМИ не устают твердить, что российские войска не сегодня-завтра нападут на Украину.

Как уже не раз заявляло военное руководство двух стран, ничего общего с этой истерией наши плановые учение не имеют. Эксперты сходятся во мнении, что это лишь очередная информационная атака Запада. Весь российский контингент покинет Беларусь, как только маневры закончатся. А вот войска НАТО уже вряд ли покинут Прибалтику или Польшу. США продолжают накачивать Европу. И это факт. Только на минувшей неделе Байден принял решение о перемещении до 12 тысяч элитных американских подразделений в Польшу прямо на границу с Беларусью.



Мы говорим, что нам войны не надо, мы готовы вместе с братьями-белорусами отражать те угрозы, которые на нас наступают со стороны Европы. Оттуда прет гигантская машина, которая уже уперлась в белорусские границы, и в Калининград. И чем мы будем лучше вместе с белорусами в военном отношении, тем меньше будут натовские аппетиты над Беларусью или Россией.
Виктор Баранец, военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" (Россия)


Впереди еще неделя учений. Это усиление участков госграницы, поиск и уничтожение незаконных вооруженных формирований и вопросы постконфликтного урегулирования.

Как сообщалось, в маневрах задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. Площадками для выполнения учебно-боевых задач станут сразу пять полигонов, а также морские пехотинцы, бойцы сил спецопераций, мотострелки, военные летчики.
Это крупнейшая совместная проверка сил реагирования Минска и Москвы.

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