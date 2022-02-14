Западные СМИ об учениях "Союзная решимость - 2022": российские войска не сегодня-завтра нападут на Украину

Мы говорим, что нам войны не надо, мы готовы вместе с братьями-белорусами отражать те угрозы, которые на нас наступают со стороны Европы. Оттуда прет гигантская машина, которая уже уперлась в белорусские границы, и в Калининград. И чем мы будем лучше вместе с белорусами в военном отношении, тем меньше будут натовские аппетиты над Беларусью или Россией.

Виктор Баранец, военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" (Россия)