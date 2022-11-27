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Западный заказчик требует действий, и "змагары" придумывают на коленке новые поводы для смуты
Беглые не оставляют попытки раскачать белорусское общество. Правда, чем дальше, тем нелепее выглядят их фейки. Причины - в оторванности не только от Беларуси, но и вообще от реальности. А вероятнее всего и в наличии других проблем: подачки становятся все меньше, а вот количество ртов не уменьшается.
К тому же западный заказчик требует действий, вот и придумывают на коленке новые поводы для смуты: пустые полки и длинные очереди в магазинах и, конечно, военная тема - мы вот-вот введем войска в Украину, если судить по их заявлениям. Осваивают и новые методы раскрутки фейков – чат-рулетка. Что белорусы отвечают в Сети? А также новая порция претензий Украины. Все расскажет Екатерина Тихомирова.
Этот коктейль употреблять опасно для жизни - гарантировано вздутие. В фейках, которые ежедневно обрушиваются на нашу страну, много фантазии, но мало элементов реальности. БЧБ-адепты теперь не только сочиняют сказки в "Телеграм" о том, как мы тут с вами живем, но и обзванивают белорусов в чат-рулетке. Что из того выходит? Впрочем, судите сами.
- Что за… БЧБ? Что там у вас?
- Да, БЧБ.
- Чей будешь?
- Белорус.
- Чего-то не вижу у тебя знаков различия белорусских.
- Не, так у нас же форма другая.
- Ты человеку, служившему в белорусской армии, будешь рассказывать, какая у нас форма? Это давай так, чел. Я хочу, чтобы вы к нам зашли лично, змагары.
Итак, экономка и война - две главные темы на западном информпространстве. Говорили бы про себя или места своего временного обитания, но нет.
Этот гражданин еще весной раздавал интервью, мол, вступил в ряды ВСУ (а точнее того самого полка имени повешенного пана Калиновского) и готов защищать Нэньку. Постоял в массовке и на этом, собственно, все.
Чат-рулетка, маскарадная форма ВСУ и донаты, которые он зарабатывает, записывая ничего не подозревающих белорусов. И откровенно говоря, большинство поливает грязью, с оскалом и брызгая слюной.Вопросы тоже на подбор.
- Вы из Беларуси?
- Да.
- Как там дела?
- У нас все нормально.
- Слышал, что "Макдональдс" закрывают? И чипсы Lay’s вроде пропадают, вообще пропало многое из зарубежной продукции.
- По Lay’s не знаю. По таким зарубежным все вроде норм.
Вспомните, несколько месяцев назад было так: цены растут - плохо, протестуйте! Цены падают - будет дефицит, производства закроются - все на баррикады! Если честно, попытки раскачать белорусов отсутствием чипсов и закрытием фастфуда выглядят вяло и уныло. Такое мог сочинить только тот, кто не стоял в очереди в перестройку. Хотя... Вот сказала одна бывшая домохозяйка, у которой вечно подгорали котлеты: "Мы видим, как с полок магазинов по всей стране пропадают товары, и вместо десятка видов чая или шоколада в наличии лишь два-три бренда. Мы видим, как из советского прошлого возвращаются длинные очереди. Дефицит касается даже упаковки тех товаров, которые пока доставляются в магазины: молоко в белом безымянном тетрапаке, йогурт в упаковке для сливок, иностранный текст на пачке масла - давно не новость".
С такой поджаркой котлеты будут испорчены. Очереди, дефицит, пустые полки - это картинка, которую демонстрируют экстремисты.
- Вроде неплохой ассортимент, я в разных магазинах была. Достаточно всего, всего хватает.
- Во всех магазинах полно.
- Хватает, все в порядке. С продуктами все хорошо.
Это идет информационная война, когда недобросовестные люди просто хотят внести раскол в общество для того, чтобы это явилось еще одним триггером, чтобы вызвать беспокойство у наших граждан. Члены Совета Республики сейчас мониторят ситуацию, которая складывается на местах. За прошлую неделю 286 торговых объектов проверяли члены Совета Республики, работники секретариата Совета Республики. И Президент Беларуси нас просил активно включиться в эту работу.
Но вернемся, как говорится, к нашим баранам. "Цены падают, а за ними экономика", "Белорусы будут платить репарации Украине" и многие другие темы - это то, что сегодня педалирует YouTube голосом коллабарантов.
Тема войны, а точнее участия в ней Беларуси - старая шарманка в коллаборантском сегменте. Девять месяцев наступаем и вводим войска, судя по их заявлениям. И им не надоедает. Задача - раскачать военную часть общества, посеять смуту. Итак, ряженый вэсэушник, чат-рулетка, уговоры сдаваться.
- Я тебя не буду трогать, это будет лучший вариант.
- Да ну, неее.
- У нас тут учат, тут приезжают такие тренеры…
- Сейчас 10 км пройдем и будем палкой крапиву бить.
Далеко не секрет, что в Польше и Литве идет подготовка штурмотрядов Беларуси. Полигоны, стрельбища. Практику отрабатывают уже в Украине. Выживают далеко не все. А те, кто выжил, остаются даже не на подачках Европы, как короли при башне Гедемина, а сами по себе. Даже без молока в безымянных тетрапаках, но с большим дефицитом продуктов в желудках. Это объективная картинка жизни в эмиграции. А тем, кого отправили воевать за ВСУ, дают на пребывание без ВНЖ довольно короткое время. Если они выживают, то должны заплатить штраф за нарушение пребывания на территории Украины.
- Всего полгода они воюют, а потом решают уйти, покинуть службу и уехать обратно в Польшу. Но тут такая западня: ты нарушил срок пребывания в Украине - тебе штраф.Лечение тоже за свой счет, ни тебе ветеранских госпиталей, ни помощи от фондов белорусов эмиграции. Только обочина европейской жизни.Я получил контузию средней тяжести. Посттравматический синдром - панические атаки. Я принял решение уволиться из ВСУ и лечь в клинику.
- За лечение Вы отвечаете сами?
- Да.
- Вы сами искали средства?
- Да, средства собирал. Мне сестра помогала.
- А что происходит с теми, кому некуда возвращаться? Есть такие?
- Знаю много ребят, которые находятся в Польше или Литве, но у них нет работы, и они не могут себя найти.
Этой зимой, по информации КГБ, беглые манкурты будут пытаться раскачивать общество темами налогообложения и стоимости обучения. Это, как говорится, небольшой спойлер. Пик активности придется на период электоральной кампании 2024 и 2025 годов, отмечают в Совете безопасности Беларуси. И все события будут зависеть от того, насколько удастся проникнуть в мозг белорусов, и, конечно, от событий вокруг Украины.
Кстати, уже сейчас в политических и олигархических кругах вовсю рассуждают, кому должно достаться управление белорусскими активами и кого для этого лучше посадить в президентское кресло.
Киев сможет очень существенно влиять на то, кто сможет прийти к власти в Беларуси. На Тихановскую будут влиять Вашингтон, Вильнюс, Варшава, Брюссель. Киев будет влиять во вторую, третью очередь. А вот если в силу определенных послевоенных раскладов Киев будет влиять на то, кто придет к власти в Беларуси, то тогда влияние Киева будет очень серьезно на внутрибелорусскую ситуацию.
Украину в будущем не устраивает роль второсортного посредника в делах Вашингтона или Варшавы. Она хочет самостоятельно решать внутренние дела нашей страны. Даже не отрицается, что в 2020-м в Беларуси была совершена попытка усадить на место президента вашингтонскую марионетку, не отрицается и роль в этом Украины - весьма посредственная, как мы знаем, подготовка боевиков. Так вот, Украина хочет получить влияние, а потом и прибыль с продажи наших активов. Если, конечно, сумеет сохранить свою государственность… Но планы далекоидущие.
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