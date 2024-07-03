Запашный о 80-летии освобождения Беларуси: Это событие означает не только победу над тиранией, оно прославляет героизм братских народов

Дорогие друзья, дорогие белорусы, примите мои искренние поздравления по случаю главного праздника каждой страны - Дня Независимости. Это праздник для тех, кому дороги государственные ценности и кто самоотверженно трудится на благо страны. Любите свою Родину. Берегите близких сердцу людей.

Дорогие друзья, дорогие белорусы, примите мои искренние поздравления по случаю главного праздника каждой страны - Дня Независимости. Это праздник для тех, кому дороги государственные ценности и кто самоотверженно трудится на благо страны. Любите свою Родину. Берегите близких сердцу людей.

"Сегодня Республика Беларусь отмечает важную веху своей истории - 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, - заметил народный артист России. - Это событие означает не только победу над тиранией, оно прославляет героизм братских народов, бок о бок сражавшихся за свободу и независимость. Я желаю всем чистого неба над головой, крепкого здоровья и безграничного счастья. Помните прошлое, празднуйте настоящее, стремитесь в будущее и руководствуйтесь принципами единства свободы и справедливости. С праздником, дорогая Беларусь".