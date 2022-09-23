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Заполняемость белорусских здравниц в межсезонье - 90 %

Заполняемость белорусских здравниц в межсезонье составляет порядка 90 %. Об этом заявил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский во время научно-практической конференции. По его словам, сегодня не снижается и доля иностранцев. В некоторые дни их количество превышает даже летний период. Так, сейчас численность иностранных граждан в наших санаториях - более 6 тысяч. Свыше 90 % людей едут в санатории именно за лечением.

О новых методах лечения в отечественных санаториях и о реабилитации пациентов с COVID-19 говорили специалисты на базе санатория "Юность". Конференция собрала представителей санаторно-курортных учреждений со всей страны, врачей, гостей из России. Главная задача - поделиться не только нашим опытом, но и проанализировать мировой.

Фото: pixabay

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