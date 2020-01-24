Запрет на использование пластиковой посуды в объектах общепита введут в Беларуси со следующего года

Суша и океаны Земли стремительно зарастают пластиковым мусором. Заводы, выпускающие пластиковые изделия, выделяют в атмосферу до 400 миллионов тонн углекислого газа в год, и примерно 800 видов животных сегодня находятся под угрозой вымирания из-за поедания и отравления пластиком.



С 2021 года в странах Евросоюза нельзя будет продавать посуду, столовые приборы, трубочки, контейнеры, ватные палочки и некоторые другие предметы из пластика. В штаб-квартире ООН все кафе и столовые уже полностью отказались от пластика и перешли на бумажную или алюминиевую посуду. Запрет на пластик решила ввести и Беларусь. По постановлению Совета Министров, с 1 января 2021 в нашей стране будет введен запрет на использование пластиковой посуды в заведениях общественного питания.



Какая конкретно одноразовая посуда попадет под запрет, будет определено в ближайшее время Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.



Из всех бытовых отходов 11 % - пластиковые вторичные материальные ресурсы. Это то, что можно использовать для переработки, например, ПЭТ-бутылка. Стекло у нас составляет 8 % от всех бытовых отходов. Но и переход на экологически чистые материалы не решение проблемы.



В Минске уже около года существует кофейня, в которой пластиковая тара не используется принципе.



Вместо пластиковых трубочек посетителям здесь предлагают многоразовые металлические или бамбуковые. А тот, кто приходит в кофейню за ароматным напитком со своей кружкой, получает скидку.



Каждый день у нас есть альтернатива: купить минералку в стеклянной бутылке или в пластиковой, взять на пикник бумажную одноразовую посуду или пластиковые тарелки, использовать многоразовые хозяйственные сумки или магазинные пакеты. Забота об экологии или же личное удобство? Хочется верить, что хомо сапиенс - человек разумный - все-таки сделает правильный выбор.



