Запрет на использование воды во Фрунзенском и Московском районах снят

Накануне вечером и ночью санитарно-гигиеническая служба города проверила более ста проб. По органолептическим и физико-химическим показателям вода соответствует норме. Следует отметить, что по Фрунзенскому району пробы с отклонениями не регистрируются более суток. В Московском же несоответствия по физико-химическому показателю отмечались в трех образцах. Была предельно допустимая концентрация хлорорганических соединений. Сегодня же все пробы воды соответствуют норме. Мониторинг качества и безопасности питьевой воды специалисты продолжают в круглосуточном режиме.



Подвоз питьевой воды сегодня будет организован по многим адресам в Минске.

