Запрет на посещение лесов действует в девяти районах Минской области

Погода усложняет ситуацию в лесах. Из-за высокого риска возникновения пожаров запрет на их посещение сейчас действует в девяти районах Минской области. Среди них Дзержинский, Крупский, Любанский и Минский. Подробная информация размещена на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства. Нарушителям грозит штраф до шестисот семидесяти рублей. Работники лесного хозяйства следят за ситуацией с помощью беспилотников и систем видеонаблюдения.



