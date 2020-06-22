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Запрет на посещение лесов действует в девяти районах Минской области

Погода усложняет ситуацию в лесах. Из-за высокого риска возникновения пожаров запрет на их посещение сейчас действует в девяти районах Минской области. Среди них Дзержинский, Крупский, Любанский и Минский. Подробная информация размещена на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства. Нарушителям грозит штраф до шестисот семидесяти рублей. Работники лесного хозяйства следят за ситуацией с помощью беспилотников и систем видеонаблюдения.

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