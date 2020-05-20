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Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси

Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси. В стране в последнее время прошли дожди, пожароопасная обстановка стабилизировалась. В связи с этим и были сняты ограничения. Актуальную информацию показывает интерактивная карта на сайте Министерства лесного хозяйства.

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