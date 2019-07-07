Запрет на посещение лесов снят в четырех областях Беларуси - Витебской, Гродненской, Гомельской и Могилевской. Ограничения по-прежнему действуют лишь в Брестском регионе. Там для посещения закрыты леса в 15 районах, кроме Столинского. В Минской области остается под запретом Пуховичский район. Напомним, за нарушение предусмотрен штраф до 25 базовых величин.