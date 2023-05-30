Запрет на посещение лесов введен в 85 районах Беларуси: как специалисты справляются с пожарами

В желто-красный цвет раскрашена в конце мая карта Беларуси, согласно оперативной информации Минлесхоза. Причиной являются засуха и пожары. Только в Могилевской области уже ликвидировали 38 возгораний. Чтобы быть во всеоружии, созданы укрупненные станции с так называемым боевым арсеналом. Андрей Ястребов подробнее разобрал эту тему.

Отработка ситуации в Быховском лесхозе. Зафиксирована дымка в районе бывшего военного аэродрома. Секунды на сборы.

Александр Козырев, начальник лесопожарной команды Быховского лесхоза:

Сейчас работаем в усиленном режиме. Стараемся побыстрее доехать до места возгорания. Все-таки это наш лес.

В ведении Быховского лесхоза почти 80 тыс. гектаров. Но это как раз тот случай, когда отдать огню нельзя ни одного. Действия отработаны до автоматизма. И вот уже за 5 минут на очаг возгорания обрушивается до 8 т воды.

Техники для тушения пожаров хватает, рассказывает Дмитрий Астапенко, начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Быховского лесхоза. В помощь 9 вышек, мачта для видеонаблюдений и связь для труднодоступных участков.





"Имеются также переносные и стационарные радиостанции, которые помогают работникам государственной лесной охраны взаимодействовать при ликвидации ЧС в тех местах, где отсутствует мобильная связь", - добавил Дмитрий Астапенко.

Полный контроль, в том числе и с высоты птичьего полета, благодаря коптерам. Лесхозы не единожды их поднимали уже в этом сезоне по тревоге. Помогает и видеосистема "Лесной страж".

В Белыничском лесхозе настоящий "боевой" центр, где сосредоточен арсенал на случай пожаров: рукава для подачи воды с запасом, электрогенераторы и др.

"Четыре палатки на 20 мест, одна пневмокаркасная палатка, морозильная камера, 50 спальных мешков. Фонари для обеспечения освещения в ночное время, полевая кухня - все, чтобы развернуть в любой момент полевой лагерь", - рассказал Юрий Шевцов, главный лесничий Белыничского лесхоза.

Все чаще в районах вводят запрет на посещение лесов. В Могилевской области уже в 19 районах. Ограничения введены лишь в Славгородском и Чериковском.

Желтый цвет означает ограничение посещения. Что касается красного, это 4-5 класс пожарной опасности, при котором запрещено любое посещение лесов, в том числе на транспортном средстве, для сбора грибов, ягод, разведения костров. Антон Большаков, инженер по охране и защите леса Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения

Лесные пожары - неуправляемая огненная стихия. Достигает скорости 70 км/ч. Всего за пять минут может выгореть 25 м лесной растительности. Сложно справиться, но это в наших силах.

Контроль за ситуацией в режиме онлайн производится 24/7 и со стороны МЧС. Спутниковые снимки постоянно обновляют информацию о состоянии лесного фонда. На интерактивной карте можно увидеть даже мелкие возгорания.

Валентина Белодедова, главный специалист отдела Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси: "На карте появляются тепловые аномалии. Видят их все подразделения МЧС на всех уровнях - от республиканского до местного - одновременно. И там ведется их работа, а на республиканском уровне - контроль. То есть, они отработали точку, поменяли ее статус".

В Гомельской области уже повсеместно объявлен красный уровень пожарной опасности. Если сухая погода сохранится, говорят специалисты, к 1 июня его поднимут до пятого класса - наивысшего.

Поэтому в лесхозе усиленно ведется дежурство с 8:00 до 24:00. Если будет введен 5-й класс пожарной опасности, будем переходить на круглосуточное дежурство. Владимир Крячко, главный лесничий Гомельского опытного лесхоза