Запретили ли беспилотники в Беларуси - какие аппараты подпадают под требования и что делать физлицам

"Запрет беспилотников или регулирование?! На минувшей неделе Президент подписал указ "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов". Согласно нему, работать с БЛА смогут только ИП и организации, получившие разрешения.

Как ввозить, хранить и использовать беспилотники, отныне определено президентским указом. Документ направлен на обеспечение общественной безопасности. Он уже опубликован на правовом интернет-портале, значит, ряд требований вступили в силу. Что содержит указ, мы рассказывали. Но все равно остался ряд незакрытых вопросов. Поэтому кратко для понимания.

Отныне физическим лицам запрещено запускать и использовать дроны, коптеры и авиамодели. В указе еще указана такая норма, как гражданские беспилотные летательные аппараты. Если простым языком - это любая техника, которая оснащена устройством для перевозки грузов или цифровой видеокамерой.

Что же тогда можно использовать? Например, детям или поклонникам авиамоделирования и съемок с коптера. Можно запускать обычные воздушные шары, воздушные змеи и летающие игрушки без дистанционного управления.

Но опять-таки - это речь о физических лицах. С 27 сентября нам с вами, если мы не зарегистрированы как ИП или юрлицо, запрещено: ввозить, изготавливать и эксплуатировать гражданские беспилотные летательные аппараты и авиамодели.

И для организаций уже с 27 марта следующего года запрещены хранение и оборот беспилотных летательных аппаратов. Но в целях предпринимательской и профессиональной деятельности с соблюдением ряда требований, например, разрешения Департамента по авиации, которым будет организован учет таких аппаратов, эксплуатация будет возможна.

Нельзя запускать: гражданские БЛА (беспилотные летательные аппараты или квадрокоптеры) - для перевозки грузов и с видеокамерами; авиамодели.

Можно запускать: воздушные игрушечные шары; воздушные змеи; летающие игрушки без дистанционного управления.

С 27 сентября 2023 запрещено - ввоз, эксплуатация, изготовление. С 27 марта 2024 года запрещено - хранение, оборот.

Какие аппараты подпадают под требования и что делать физлицам - в следующем репортаже мы попытаемся разобраться в этой непростой теме. Александр Камович пообщался со всеми заинтересованными лицами в этом вопросе.





От винта!

"У покупателей пропал интерес. Возникают вопросы, что делать, и в том числе, что делать с теми, что у них…", - говорят продавец-консультант Владимир Кухаренко.

Беспилотниками сегодня мало кого можно удивить, буквально за несколько лет такие аппараты стали доступны каждому. В одном из торговых центров столицы разместился официальный торговый партнер крупнейшей китайской компании по производству БЛА. Продают тут не только гражданские аппараты, но и промышленные с тепловизором, для геодезии и картографии, сельскохозяйственные. Впрочем, теперь правила меняются. На минувшей неделе Президент подписал указ "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов".

После 27 марта 2024 года указ вступит в свою силу. И нужно будет в Департаменте по авиации получать разрешение на ввоз дронов в страну. Конечно же, мы это будем соблюдать и делать, будем действовать в рамках закона и, конечно же, будем следить за новыми правками, если они будут появляться. Владимир Кухаренко, продавец-консультант

Для официальных дилеров правила пока не изменились, но у покупателей назрели вопросы. Новым указом предусмотрено, что физлицам теперь нельзя эксплуатировать, изготавливать и ввозить в страну беспилотники, а через полгода и иметь в собственности. В течение шести месяцев владельцы могут продать беспилотники, например, юрлицам или индивидуальным предпринимателям. Либо передать их на хранение в уполномоченную организацию, которую определит правительство.

Сегодня беспилотники плотно вошли и в гражданский обиход. От детских игрушек на пульте управления до профессиональных коптеров, которые, например, используем мы, телевизионщики. Надо сказать, что летать на такой технике еще до принятия указа, возможно, было лишь подготовленным операторам, с разрешением от Белаэронавигации и Генштаба.

Получить разрешение на ввоз и поставить дрон на госучет

То есть для легальных пилотов, по сути, ничего не меняется. ИП или юрлицу необходимо поставить беспилотник на госучет. А сам указ, что называется, продиктован временем. Во-первых, это безопасность, ведь обученный человек знает все нюансы в полетах, в том числе и правовые нормы. И второе, глядя на те же события в Украине, и в целом ситуацию в регионе, сегодня коптеры используют и для военных целей. А это уже безопасность государства в целом.

Человека можно научить и в 10 лет водить автомобиль, но без знания правил этот автомобиль превращается в оружие.Точно также и коптер. Прежде чем летать, люди должны уметь им пользоваться, должны учитывать все нюансы и, естественно, государство должно контролировать это. Всовременныхусловиях, наверное, без него бы обойтись было бы сложно.Всё-таки та ситуация, которая происходит у южной нашей соседки, говорит о том, что эти коптеры, ксожалению, используют не для мирных целей. Анзор Тужаев, телеоператор Белтелерадиокомпании

Для ввоза в Беларусь организациями и ИП беспилотников необходимо получить соответствующее разрешение у Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. Там же будет организован и учет аппаратов. Кроме того, указом предусмотрено создание автоматизированной информационной системы госучета гражданских БЛА.





Гражданский бесплодный летательный аппарат - это летательный аппарат, который используется в гражданской авиации, он может использоваться для перевозки грузов,имеет цифровую камеру, а также иное оборудование, которое может использоваться при выполнении его полета. Авиамодель - это летательный аппарат, где обязательноналичие визуального контакта с ним, атакже используемыйдля различения. То есть если вы обладаете беспилотным летательным аппаратом либо авиамоделью, то на вас распространяется действиеуказаПрезидента Республики Беларусь. Ольга Колошич, начальник управления правовой, кадровой работы Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси

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