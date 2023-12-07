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Запретных тем не было - председатель ЦИК встретился со студентами и преподавателями БГПУ

Студенты и преподаватели Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка встретились с председателем ЦИК. К актуальной дискуссии подключились почти 200 человек. Просто и доступно им объяснили правовые нюансы и алгоритмы избирательной кампании, что немаловажно для тех, кому впервые предстоит отдать свой голос. Игорь Карпенко подчеркнул: сегодня молодые люди должны понимать, что они не просто ставят "галочку в бюллетени", а делают выбор, по какому пути будет развиваться наша страна.

Запретных тем не было. Говорили не только об электоральной кампании. Участников встречи интересовали вопросы национальной безопасности, политическая ситуация в регионе и мире, сохранение исторической памяти, а также патриотическое воспитание молодежи.

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