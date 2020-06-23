Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 33 районах Беларуси

Жара усложняет ситуацию в лесах. Запреты и ограничения на их посещение введены в 33 районах Беларуси. Среди них 9 в Минской области: Дзержинском, Крупском, Любанском и Минском. Подробная информация размещена на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства. Нарушителям грозит штраф в размере до 25 базовых величин. Представители лесного хозяйства мониторят ситуацию при помощи беспилотников и систем видеонаблюдения.



