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Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 33 районах Беларуси

Жара усложняет ситуацию в лесах. Запреты и ограничения на их посещение введены в 33 районах Беларуси. Среди них 9 в Минской области: Дзержинском, Крупском, Любанском и Минском. Подробная информация размещена на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства. Нарушителям грозит штраф в размере до 25 базовых величин. Представители лесного хозяйства мониторят ситуацию при помощи беспилотников и систем видеонаблюдения.

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