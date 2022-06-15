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Запреты и ограничения на посещения лесов действуют во многих районах Беларуси

Уберечь природные богатства от огненной стихии. Запреты и ограничения на посещения лесов продолжают действовать во многих районах Беларуси. Цель - снизить уровень пожароопасности. Однако благодаря выпадению осадков и небольшому похолоданию ситуация стабилизируется: регионов, где дорога в лес теперь открыта, стало больше. Улучшается пожарная обстановка и в Гомельской области: еще недавно запреты и ограничения действовали на всей ее территории. Тем не менее пренебрегать простыми правилами поведения в лесу не стоит, напоминают специалисты.

Сергей Рогаль, замначальника отдела Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
Как известно, 90-95 % всех пожаров возникает по вине человека - косвенной или некосвенной. Следует внимательно относиться к лесу, не бросать окурки, спички непотушенные, следить за огнем, за кострами, которые разжигаются в лесу.
За нарушение запретов и ограничений на посещения лесов предусмотрена административная ответственность.

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