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Запреты и ограничения на посещения лесов введены в 15 районах Минской области
Из-за жаркой погоды в Минской области сохраняется напряженная пожароопасная обстановка. Запреты и ограничения на посещения лесов введены в 15 районах. Среди них Минский, Вилейский, Березинский и Крупский. Работники лесхозов в режиме полной готовности к чрезвычайным ситуациям. Технику и специнвентарь проверяют каждый день. К лесному патрулированию присоединился Илья Цветков.
На высоте многоэтажного дома и с радиусом обзора 15 километров. По словам специалиста, новая цифровая камера на базе лесхоза в несколько раз упрощает работу по поиску возгораний в лесном фонде. Обзор ведется в режиме реального времени, что позволяет вовремя среагировать на лесной пожар.
Контроль ситуации с воздуха наиболее эффективный. Поэтому после выявления дыма на горизонте над лесом поднимают квадрокоптер. С помощью дрона сотрудники лесничества определяют точные координаты и скорость распространения огня.
Один из элементов пожарной безопасности в лесу - организация так называемых минерализованных полос. Границы лесных массивов регулярно обкапывают, чтобы в случае возгорания пострадало как можно меньше зеленых площадей.
Еще один способ избежать возгорания - сделать безопасным нахождение человека в лесу. Для этого в Борисовском лесфонде в зонах отдыха установлено 47 камер видеонаблюдения.
Сухая и теплая погода - причина всегда быть в готовности. Технику для тушения и специнвентарь проверяют каждый день.
На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта ограничений на посещение лесов. Сейчас в Минской области нельзя ходить в лес в 15 районах.
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