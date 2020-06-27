Запреты на использование воды во Фрунзенском и Московском районах сняты. Точечный мониторинг продолжается

Ситуация с водой в столичных микрорайонах Московском и Фрунзенском разрешилась. Запреты на ее использование сняты. Об этом сегодня нам сообщили в Минздраве. Между тем, контроль продолжается, специалисты санэпидемслужбы мониторят качество и безопасность в круглосуточном режиме. С первых минут решение "водной проблемы" было на особом контроле Президента: это и оперативная информация, сколько пострадало домов и социальных объектов, и координация работы всех служб. И такая четкая система позволила решить ее быстро. Об этом Президент говорил накануне в Солигорске на закрытой части общения с активом Минской области. И нам удалось получить эти кадры. Вообще, эта ситуация показала, что хорошо управляемая система позволяет не тратить время зря и направить все силы в одну точку. А также, что белорусы всегда готовы прийти на помощь. Воду подвозили постоянно - и жителям домов, и в больницы. И были это не только специальные службы, но и простые горожане.



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Запрет на использование воды снят

Водный вопрос уже несколько дней в топе новостей. Его обсуждают на кухнях, в социальных сетях, да и по новостным лентам следят, как развивается ситуация, в чем причина и главное - как быстро смогут жители Московского и Фрунзенского районов получить чистую воду. Да и мы ежедневно выезжали в проблемные районы, к санитарным врачам и на водоканал. Ответы на главный вопрос получен сегодня -

Это значит, никаких примесей и вредных веществ в ней нет. Это подтвердили пробы.

Нелли Гиндюк, главный государственный санитарный врач г. Минска:

"В связи с тем, что отобранные и исследованные пробы воды водопроводной по показателям качества и безопасности соответствуют установленным требованиям, запрет на использование воды в питьевых целях снят. Воду пить можно".

В заложниках плохой воды несколько дней были и жилые дома, и больницы, и детские сады.

. Вода из кранов странного цвета и едкого запаха. Тут без экспертизы было понятно, что точно в пищу нельзя, страшно и душ принять. С самого начала эта тема на личном контроле Президента. Всю оперативную информацию ему сообщают сразу у трапа самолета после возвращения из Москвы. А узнал он о ней,





Слаженность действий

От такого форс-мажора, понятно, никто не застрахован. Но здесь важно, как быстро проблема решается. Управляемость системы позволяет реагировать молниеносно. А известное "без воды и ни туды, и ни сюды" придавало и серьезность вопросу, и слаженность действиям всех служб. Сразу была

. Мониторинг вели круглосуточный. Санитарно-гигиеническая служба города проверила более ста проб воды. Параллельно сети промывали службы ЖКХ. 18 аварийных бригад, почти 850 объектов. И это только в одном Московском районе. Сейчас эта работа завершена, а

.Сейчас эта работа перешла от массового в точечный режим. Если есть вызов и сомнения в качестве воды из крана, минчане могут звонить на водоканал. На вызов сразу отреагируют.

Антон Голоскок, начальник производства "Минскводопровод" УП "Минскводоканал":

"

Основная масса обращений, которые поступили к нам сегодня, связанные с запахом, в общем-то, не подтвердилась. И в реальности оказалось, что запах находился в пределах нормы. Вместе с тем, для того, чтобы устранить даже какие-то возможные причины запаха, мы незамедлительно реагируем, отправляем своих сотрудников для выполнения регламентных работ".

Пока одни устраняли причины грязной воды,

. Волонтеры, бизнес, да и просто неравнодушные минчане раздавали бутыли бесплатно. Производители пересмотрели заявки и отгружали больше воды столичным супермаркетам и небольшим магазинам у дома. Все это - чтобы смягчить временный дискомфорт.





Точечный контроль