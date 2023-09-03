Запреты на посещение лесов введены в 46 районах Беларуси, рассказываем в каких

Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 46 районах Беларуси. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на интернет-портале Министерства лесного хозяйства, пишет БЕЛТА.

Запрет на посещение лесов коснулся четырех районов Гомельской области: Петриковского, Мозырского, Ельского и Наровлянского. В 42 районах Беларуси действуют ограничения на посещение лесных массивов. Меры коснулись Гродненского района в Гродненской области, а также Дзержинского, Минского, Логойского, Смолевичского, Червенского, Березинского, Борисовского, Крупского районов в Минской области. Ограничения введены в большинстве районов Могилевской области: Круглянском, Белыничском, Шкловском, Горецком, Могилевском, Дрибинском, Мстиславском, Чаусском, Быховском, Славгородском, Чериковском, Кричевском, Климовичском, Краснопольском. В Брестской области ограничения действуют в Кобринском, Жабинковском, Каменецком и Брестском районах.

Ограничено посещение лесных массивов в Гомельской области в Октябрьском, Калинковичском, Хойникском, Брагинском, Лоевском, Речицком, Светлогорском, Жлобинском, Буда-Кошелевском, Гомельском, Добрушском, Ветковском, Чечерском, Кормянском и Рогачевском районах.

Факт Ограничения и запреты не коснулись Витебской области.