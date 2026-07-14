"Запрос на крестовый поход": Дмитрий Швайба объяснил поиск ЕС внешнего врага

Эксперты в западном обществе активно обсуждают разрыв между бедными и богатыми. Он неизбежно приведет к смене государственных политических строев.

Является ли это предпосылкой для смены политрежимов в государствах, которые мы привыкли называть сытыми европейскими, где благосостояние людей всегда устойчиво развивалось, дойдет до радикальных шагов, ответил аналитик Дмитрий Швайба в "Актуальном интервью".

Данный вопрос, обозначил эксперт, фактически вскрывает международную политическую повестку. Разрыв неизбежно приводит к противоречиям напряженности международных отношений, поскольку вызовы очевидны для всех образцовых по стабильности стран.

"Условный сытый и довольный европейский бюргер уже не уверен в завтрашнем дне и положительной социальной динамике. Сегодня произошли обратные процессы. Следующее поколение становится беднее предыдущего, живет за счет накоплений, сделанных в прошлом периоде экономической деятельности семьи, домохозяйства как части экономического сообщества, и это вызывает серьезные политпроцессы", - заметил аналитик.

Дмитрий Швайба

Гость интервью заявил, что не берется забегать вперед по поводу резкого изменения ситуации в европейской политической системе, но так или иначе ЕС сталкивается с давлением от этого процесса, вне зависимости более или менее успешна страна. "Более устойчивые государства в меньшей степени сталкиваются с подобными историями", - подчеркнул Дмитрий Швайба.

Как будут европейские страны выходить из этой ситуации? Кажется, становится очевидным поиск внешнего врага. Они уже записали в таковые Россию и записывают Беларусь. Аналитик считает, что ЕС желает устроить новый крестовый поход. Политические заявления, подготовка, военная риторика, звучащая из каждого утюга в Европейском союзе, свидетельствуют о запросе на крестовый поход для решения внутренних проблем за счет некого внешнего врага. Кстати говоря, европейские страны делали так не раз.

"Фактически тысячу лет они находятся в таком варианте решения своих внутренних проблем, однако сегодня возникла серьезная дилемма. С одной стороны, у них нет другого варианта решения, а с другой стороны, у них кончается количество ресурсов, на которые можно осуществить крестовые походы. Время спрессовывает их, а запрос на радикальное переустройство мира действительно существует", - выразил мнение Дмитрий Швайба.

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