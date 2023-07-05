Запущен обратный отсчет до старта II Игр стран СНГ

5 июля подготовка ко II Играм стран СНГ официально вышла на финишную прямую. Велопробег из различных точек Минска, нажатие символической кнопки за 30 дней до открытия соревнований, а также презентация медалей, формы и маскота Рысика - ряд мероприятий предваряет главное спортивное событие лета. Андрей Козлов знает все детали.

Финишная прямая, которая приведет нас к главному мультиспортивному событию этого лета, и мы станем участниками большого спортивного фестиваля. Сегодня, 5 июля, - ровно за 30 дней до II Игр стран СНГ - дан старт символическому обратному отсчету. Более 20 стран уже подтвердили свое участие в грандиозном спортивном празднике.

Ряд ярких мероприятий начался сегодня с того, что с различных точек Минска, которые во время Игр стран СНГ будут играть важные роли, стартовал велопробег. Это "Чижовка-Арена", Дворец гимнастики и стадион "Динамо".

А далее состоялась церемония запуска обратного отсчета до старта II Игр стран СНГ с участием звезд и призеров Олимпийских игр Дарьи Наумовой, Ивана Тихона, Ванессы Колодинской и Анастасии Прокопенко. Теперь на протяжении 30 днейминчане и гости столицы, проходя мимо Дворца спорта, будут знать, через сколько дней большой форум развернется в нашей стране, ведь его примут все регионы Беларуси. И в этом наш колорит.

5 августа начнется церемония открытия II Игр стран СНГ, которые пройдут в Республике Беларусь с 4 по 14 августа. 21 спортивный объект, 20 видов спорта, более 20 стран подтвердили свое участие в данном мультимедийном соревновании, поэтому мы с нетерпением будем ждать, каждый день будем отсчитывать новый день, и времени будет оставаться все меньше и меньше до начала этих соревнований. Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси

Сегодня же показали, как будут выглядеть награды (всего их 1672), которые получат призеры и победители II Игр стран СНГ, и представили маскота соревнований - Рысика.

Финальная точка - презентация формы, и не только спортсменов, а также медицинских служб и волонтеров. Комплекты гардероба имеют отсылки к главным символам Игр стран СНГ, за основу взят логотип Игр. Презентована и карта гостя для туристов, которые посетят Минск в дни соревнований.