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Запущено специальное производство в отношении руководителей террористической организации

Следственным комитетомБеларуси начат процесс специального производства в отношении руководителей террористической организации, которая принимала отчаянные попытки свержения власти в 2020 году. Соответствующее решение согласовано генеральным прокурором.

Напомним, специальное производство - это производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится вне пределов Республики Беларусь и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс.

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