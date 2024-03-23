Первая женщина независимой Беларуси сегодня отправится на орбиту. На Байконуре все готово к повторному запуску ракеты "Союз" на МКС. До пуска остается чуть более 6 часов. Запуск запланирован в 15:36 по минскому времени.



Белтелерадиокомпания будет вести прямой эфир. На месте работает съемочная группа АТН. МКС - пилотируемая орбитальная станция. Это совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран. Всего выполнено 280 запусков, а на самой станции побывало около 300 человек.

Крупнейший космический аппарат состоит из 17 модулей, масса станции свыше 420 тонн. Полный оборот вокруг Земли совершает за полтора часа. Сегодня на МКС работает экипаж 70-й и 71-й длительных экспедиций.

И сегодня отправляется также основной состав экипажа 21-й экспедиции Олег Новицкий (командир - уроженец Беларуси), Марина Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон. Перед ними стоит общая задача: выполнение научных экспериментов на борту станции. Продолжительность работы экипажа на российском сегменте МКС составит 12 суток. К предстоящему полету готовился и дублирующий состав: от Роскосмоса - Иван Вагнер, белоруска - Анастасия Ленкова и астронавт NASA - Дональд Петтит.

Марина Василевская и Анастасия Ленкова отобраны из 6 белорусских кандидатов, которые прошли медицинское обследование в Центре подготовки космонавтов в декабре 22 года.

Сегодня в 15 часов 36 минут состоится запуск "Союза МС-25" к Международной космической станции. Корабль с экипажем в составе Олега Новицкого (уроженца Червеня), белоруски Марины Василевской и астронавта NASA Трейси Дайсон доберется до МКС по двухсуточной схеме сближения.

Стыковка корабля должна произойти 25 марта в 18:10. Возвращениеже запланировано на 6 апреля.