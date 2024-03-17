"Запусти сердце": школьников Беларуси научат базовым навыкам оказания первой медпомощи

"Запусти сердце" - уникальный образовательный проект стартовал в Беларуси. В нем примут участие более 20 тысяч десятиклассников со всех регионов страны. В учреждениях образования ребята во время допризывной медподготовки изучают основы оказания первой помощи. Программа разработана министерствами образования и здравоохранения. Большой упор - на практическую часть. Для этого создано более 300 площадок, оснащенных современным оборудованием и манекенами. Чтобы обучить школьников базовым навыкам оказания первой помощи, помогают специалисты.