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"Запусти сердце": школьников Беларуси научат базовым навыкам оказания первой медпомощи

"Запусти сердце" - уникальный образовательный проект стартовал в Беларуси. В нем примут участие более 20 тысяч десятиклассников со всех регионов страны. В учреждениях образования ребята во время допризывной медподготовки изучают основы оказания первой помощи. Программа разработана министерствами образования и здравоохранения. Большой упор - на практическую часть. Для этого создано более 300 площадок, оснащенных современным оборудованием и манекенами. Чтобы обучить школьников базовым навыкам оказания первой помощи, помогают специалисты.

Занятия в рамках проекта "Запусти сердце" будут проходить каждую субботу до середины мая.

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